 

В МИД прокомментировали повышенную активность НАТО в Черном море

10.04.2021, 4:12, Новости дня
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Повышенная активность Североатлантического альянса в Черном море осложняет ситуацию в сфере безопасности в черноморском регионе, сообщил замглавы МИД Александр Грушко, комментируя проход американских военных кораблей через Босфор.

«Повышенная натовская активность в Черном море – это фактор, который осложняет ситуацию в сфере безопасности в черноморском регионе», – сказал Грушко, передает РИА «Новости».

Отвечая на вопрос о контактах Москвы и Анкары в связи с проходом американских кораблей в Черное море, высокопоставленный дипломат отметил, что «есть соответствующие механизмы оповещения».

Ранее источник в МИД Турции сообщил, что Вашингтон уведомил Анкару о проходе двух военных кораблей через Босфор в Черное море, где они будут находиться с 14-15 апреля до 4-5 мая. После этого Турция направила участникам Конвенции Монтре, в том числе России, уведомление о проходе американских военных кораблей из Средиземного в Черное море и в обратном направлении.



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