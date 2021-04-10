 

Блинкен собрался на встречу НАТО в Брюсселе

10.04.2021, 4:12, Новости дня
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Госсекретарь США Энтони Блинкен намерен на следующей неделе вновь встретиться в Брюсселе с партнерами США по НАТО на фоне утверждений о наращивании Россией военной активности, сообщили источники Bloomberg.

Дата планируемого визита Блинкена в Брюссель не уточняется, однако, как ожидается, встречи госсекретаря США будут проходить на протяжении почти всей недели. В это же время в Брюсселе будет находиться министр обороны США Ллойд Остин, который проведет переговоры с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом. С 22 по 25 марта Блинкен также находился с визитом в Брюсселе, где в том числе принял участие во встрече глав МИД стран НАТО, передает ТАСС.

Ранее председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков обвинил Киев в стремлении вовлечь НАТО в конфликт в Донбассе. При этом сенатор заметил, что НАТО не вернет Украине Донбасс.

Между тем в среду в НАТО заверили главкома ВСУ в дальнейшей поддержке Киева со стороны Североатлантического альянса. Ранее Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны Соединенных Штатов на случай конфликта с Россией. В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве США.

В свою очередь генерал-майор СБУ Василий Вовк предупредил, что вмешательство НАТО в ситуацию на востоке Украины может привести к потере Киевом контроля над несколькими областями страны. Военный эксперт Игорь Коротченко в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснил, почему НАТО не будет воевать за Украину.

Напомним также, в начале марта генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил, что президент США Джо Байден выразил сильное желание прибыть в Брюссель для участия в саммите НАТО. В феврале генсек НАТО заявил, что новая стратегическая концепция альянса будет нацелена на сдерживание Китая и России. Глава Пентагона Ллойд Остин отмечал, что страны НАТО должны поддерживать расходы на оборону, чтобы оказывать противодействие РФ и Китаю.



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