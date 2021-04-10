Мнение: Смерть остроумца: он стал вирусом

Хм… Вот это как раз похоже на правду. Скандальная цитата, многие мне ее не простят – но, с другой стороны, надо же пользоваться возможностями ЖЖ! Больше нигде такая цитата не провисит более нескольких часов. Нашел в ФБ – буквально “за полчаса до бана”. Да какой там – за 5 минут! Перезагрузил – уже нет и следа.

Принц Филип был известен своими шутками, невзирая на ранги.

1. “Поешь говна, ебаный нигер. От тебя воняет негрятиной, мразь и хуесос.”

2. “Однажды я засунул в Лизу кулак. Вы можете поверить? Целый кулак. Я почувствовал себя человеком, который управляет марионеткой королевской крови. Кукловодом. Ха-ха-ха.”

3. “Ненавижу, блядь, ебаных шотландцев. У них вечно воняет мудями из-под килтов.”

4. “Заткнись, уебок. Я консорт. Могу нюхать чё угодно. Где мой кокаин?”

5. “Давно мечтаю ебнуть фальшивой атомной бомбой по Израилю. Вы представляете: их всех предупредили, что через пятнадцать минут их разъебет в клочья, а потом с неба падает пустая болванка. Ахаха, ненавижу евреев.”

6. “В мои годы очень непросто вытирать августейшую сраку, знаете ли. Эти жуткие, жуткие узлы, гроздья гнева, ха-ха-ха Честно слово, изобретателю биде надо выдать орден.”

7. “Нет, я не знаю, что такое Казахстан. Вообще поебать. Буряты, удмурты, монголы – один хуй.”

8. “В смысле “сегодня нельзя ебать детей”? Кто тут принц-консорт: ты или я? Я могу ебать детей когда угодно и сколько угодно!” – о новом законе, повышающем возраст сексуального согласия.

9. “Знаете, есть такая приятная вещь, такая штука, субстанция. Она очень хорошо липнет к коже, замечательно горит и плохо тушится. Зовётся напалмом. Я бы советовал американцам применить его во Вьетнаме.” – официальное заявление на просьбу о реакции на вьетнамский конфликт.

10. “Помните весь сыр-бор с холокостом? Это я подсказал фюреру!”

Но, по крайней мере, теперь понятны причины его невероятной (как нам тут говорят) популярности среди простых британских людей. Думаю, такой шутник и Путина бы в два счета заткнул за пояс с его вялыми намеками на бабушку-дедушку и прочую интеллигентщину.

Добавлю еще из комментов: лично я склонен поверить в достоверность, так как давно, обогатив свой опыт постижением основ мировой культуры, усвоил, что аристократ – это совсем не интеллигент. Хотя многие склонны путать. Интеллигент вежлив, а аристократ УМЕЕТ в вежливость (лучше интеллигента).

Ссылок, увы, нет.

Но вот еще о нем же – более политкорректные (то есть без мата) цитаты того же источника (взял из телеграм-канала Шулики). В общем-то, образ вырисовывается цельный:

“а свою жизнь он дважды обогнул земной шар на королевской яхте “Британия”, а всего совершил без королевы 637 зарубежных визитов. Имея лицензию пилота, он успел полетать на 59 типах самолетов, налетав 5 986 часов. До 2017 года, когда принц-консорт отошел от исполнения королевских обязанностей, он был патроном 785 организаций, выступил с 5 496 речами и принял участие в 22 219 мероприятиях в сольном качестве, то есть без монарха.

Но офигенным он был своей неполиткорректностью.

Обращаясь к британскому певцу Тому Джонсу в 1969 году во время благотворительного концерта Royal Variety Performance, принц Филип спросил его: “Чем вы полощете горло? Галькой?”. Тогда же он заявил: “Сложно понять, как можно стать таким популярным, исполняя, на мой взгляд, самые отвратительные песни”.

“Несколько лет назад все говорили, что нужно больше отдыхать. Теперь, когда все могут больше отдыхать, они жалуются, что остались без работы. Похоже, люди сами не знают, чего хотят”, – сказал принц в 1981 году после того, как экономика Британии впала в рецессию и тысячи людей потеряли работу.

На встрече Всемирного фонда дикой природы в 1986 году принц Филип заявил: “Если у чего-то четыре ножки, и это не стул, если у чего-то два крыла, и оно летает, но это не самолет, и если оно плавает и не является подводной лодкой, то кантонцы это съедят”.

В том же году он сказал в Пекине британским студентам: “Если вы тут еще задержитесь, у вас глаза станут узкими”.

Сопровождая королеву во время посещения австралийского парка культуры аборигенов Тяпукай в 2002 году, принц Филип остановился, чтобы поговорить с основателем парка Уильямом Бримом. “Вы все еще метаете копья друг в друга?” – спросил принц.

Ну и самое актуальное на сегодня.

“Если после смерти я перевоплощусь, то хочу стать смертельным вирусом, который поможет решить проблему перенаселения”, – сказал в 1988 году герцог Эдинбургский”.