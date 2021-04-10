Мнение: Закрытие маршрута

На совещании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом не принимались решения по вопросу ограничения рейсов в Турцию, заявил РИА Новости источник в туристической отрасли. По его словам, это может произойти в понедельник.

Как-то это уже начинает напоминать международный терроризм, которым прикрывали вообще любые действия и мероприятия, не особо даже заботясь о правдоподобности. Это как Россия вломилась в Сирию как бы для борьбы с ИГИЛ, но собственно с ИГИЛ стали хоть как-то воевать примерно через год, да и то – на глухой периферии Халифата. Даже смешно было слушать уверенные рассказы генералов, когда они врали хорошо поставленными командирскими голосами. Так и сейчас – коронавирус становится отговоркой и поводом для совершенно других решений.

В свете обострения на Донбассе Турция явно начинает играть там свою игру. И дело не только в ее беспилотниках. Зеленский летит в Анкару на встречу с Эрдоганом, причем буквально сразу после визита в Катар – турецкого союзника в регионе. Обсуждать им сейчас кроме Донбасса (а может, и Крыма) в общем-то, и нечего.

Соответственно, Кремль пытается воздействовать на доброго друга Реджепа угрозами перекрытия туристического маршрута. В условиях тотального закрытия основных курортов Турция – чуть ли не последний зарубежный маршрут для российских туристов. А в свете не самой радужной ситуации в турецкой экономике перекрытие российского турпотока вряд ли добавит ей устойчивости.

Закрыть маршрут, а потом шантажировать турок выдвижением условий для открытия – пожалуй, единственно внятная причина происходящего. Коронавирус, как и международный терроризм, на самом деле никого особо не пугает. Население – да, его можно застращать до икоты. Но те, кто стращает, прекрасно отдают себе отчет в реальности этой "угрозы".

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