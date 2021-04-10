 

Мнение: Закрытие маршрута

10.04.2021, 3:52, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На совещании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом не принимались решения по вопросу ограничения рейсов в Турцию, заявил РИА Новости источник в туристической отрасли. По его словам, это может произойти в понедельник.

Как-то это уже начинает напоминать международный терроризм, которым прикрывали вообще любые действия и мероприятия, не особо даже заботясь о правдоподобности. Это как Россия вломилась в Сирию как бы для борьбы с ИГИЛ, но собственно с ИГИЛ стали хоть как-то воевать примерно через год, да и то – на глухой периферии Халифата. Даже смешно было слушать уверенные рассказы генералов, когда они врали хорошо поставленными командирскими голосами. Так и сейчас – коронавирус становится отговоркой и поводом для совершенно других решений.

В свете обострения на Донбассе Турция явно начинает играть там свою игру. И дело не только в ее беспилотниках. Зеленский летит в Анкару на встречу с Эрдоганом, причем буквально сразу после визита в Катар – турецкого союзника в регионе. Обсуждать им сейчас кроме Донбасса (а может, и Крыма) в общем-то, и нечего.

Соответственно, Кремль пытается воздействовать на доброго друга Реджепа угрозами перекрытия туристического маршрута. В условиях тотального закрытия основных курортов Турция – чуть ли не последний зарубежный маршрут для российских туристов. А в свете не самой радужной ситуации в турецкой экономике перекрытие российского турпотока вряд ли добавит ей устойчивости.

Закрыть маршрут, а потом шантажировать турок выдвижением условий для открытия – пожалуй, единственно внятная причина происходящего. Коронавирус, как и международный терроризм, на самом деле никого особо не пугает. Население – да, его можно застращать до икоты. Но те, кто стращает, прекрасно отдают себе отчет в реальности этой "угрозы".

Источник: Эль Мюрид



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

17.08 / Мнение: Как меня лишили аккредитации в Беларуси

03.11 / Турция бросает вызов России на Кавказе

12.03 / При пожаре в Москве спасли пять человек

17.01 / Мнение: “Я не могу согласиться на создание Великой Армении”

24.03 / Подозрительно бедные

31.01 / Ротенберг заявил, что «дворец Путина» принадлежит ему

07.10 / Мнение: Фоторепортаж с еще одной стройки Пушкинского музея

07.01 / Мнение: Капитолий

01.07 / Следующий флагман Redmi получит и выдвижную селфи-камеру и OLED-дисплей 120 Гц

14.09 / Ефремов получил первую “передачку” от друга

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика