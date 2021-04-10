Большой спорт потянуло на природу

Природный заказник «Озеро Щучье» под Петербургом хотят «благоустроить», построив лыжно-биатлонный комплекс международного класса.

Фото: движение «Против захвата озер»

Заказник «Озеро Щучье» в Курортном районе Петербурга был образован десять лет назад. В январе по случаю круглой даты на сайте Сольного появился славящий юбиляра текст: «Это одна из самых больших (1157 га) и наиболее посещаемых особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга… Горожан привлекают сосновые леса, высокие холмы, ельники, лесные озера… Здесь встречаются редкие растения и животные, в том числе краснокнижные». Особо отмечалось, что с созданием заказника территория получила особую заботу и благодаря введению заповедного режима «произошли заметные положительные изменения».

Но теперь эту красоту хотят «модернизировать и благоустроить» — именно так трактует городской комитет по физкультуре и спорту свои планы по созданию «лыжно-биатлонного комплекса для круглогодичной спортивной подготовки и проведения международных соревнований по зимним видам спорта».

Затея не нова — впервые с похожей инициативой спорткомитет и петербургская Федерация лыжных гонок выступили еще в 2008-м. Но тогда и статуса заказника еще не было, и аппетиты были поскромнее — как по охвату территории, так и по уровню будущего сооружения (на международный еще не замахивались). Общая стоимость проекта, который планировалось реализовать к зимнему сезону 2011/2012, оценивалась в 190 млн рублей, в бюджет города на 2009–2011 гг. заложили на него 105 млн.

В 2009 и 2010 годах спорткомитет заключил два контракта на проектирование (в две очереди) — с ООО «Проектно-строительное объединение «Тимрус»» и ООО «Акрос», на 10,2 и 7,2 млн рублей соответственно. Вторая очередь включала в себя «гостинично-развлекательный комплекс вблизи озера Щучье».

Озеро Щучье. Фото: oopt.spb.ru

Но выполненная проектная документация не прошла госэкспертизу. Заказчик не озаботился наличием базового документа, который обязан был предоставить подрядчику, — проекта планировки территории (без него нельзя проектировать сам объект и невозможно получить положительное заключение госэкспертизы). По этой причине суд отказал комспорту в его иске к «Тимрусу» о расторжении контракта и возвращении выплаченных по нему средств. Так бюджет Петербурга потерял свыше десяти м

В случае с «Акросом» деньги городу удалось вернуть по мировому соглашению.

Новый поход на заказник объявили весной 2019 г., когда к и. о. губернатора Александру Беглову поступило обращение с просьбой возобновить проект, подкрепив его бюджетным финансированием. Под обращением подписались олимпийские чемпионы Анатолий Алябьев и Любовь Мухачева, а также два экс-президента Федерации лыжных гонок Санкт-Петербурга — Андрей Степаненко (генеральный директор Российского аукционного дома, ранее возглавлял городской фонд имущества и занимал руководящие должности в КУГИ) и Михаил Осеевский (президент ПАО «Ростелеком», в 2003–2011гг. — вице-губернатор Санкт-Петербурга). Тогда же президент Федерации лыжных гонок и вице-президент Федерации биатлона Петербурга бизнесмен Андрей Кириленко обрисовал контуры задуманного для Курортного района спорткомплекса «с оборудованными по современным международным требованиям трассами на любую погоду, с бассейном, спа, тренажерными залами, трибунами и всевозможными удобствами для спортсменов и зрителей».

Летом прошлого года комитет по спорту инициировал внесение изменений в постановление городского правительства № 498, которым была утверждена госпрограмма «Развитие физкультуры и спорта в Санкт-Петербурге». Одна из поправок касалась смены названия для объекта в Курортном районе со «спортивно-лыжного стадиона» на «лыжно-биатлонный комплекс для круглогодичной спортивной подготовки и проведения международных соревнований по зимним видам спорта». Причем из выдвинутых комитетом поправок только эта не подкреплялась никакими аргументами в приложенном «обосновании».

„

Между тем за этой корректировкой названия стоят изменения куда более существенные.

Требования по проведению соревнований международного уровня предполагают, в частности, ширину трассы до 12 м и значительные перепады высот. В случае с территориями заказника «Озеро Щучье» это означает вырубки просек и масштабные манипуляции с грунтом (досыпку существующих холмов). Кроме того, потребуется размещение установок для выброса искусственного снега, устройство бетонно-асфальтового основания трасс (для катания на лыжероллерах), ограждений, постоянного освещения и прочая.

В декабре внесенные комспортом изменения утверждаются Постановлением правительства Петербурга.

В марте стало известно о письме спорткомитета руководству комитета по природопользованию с просьбой о проведении «консультативной встречи с целью обсуждения возможности задействования территорий природных заказников для спортивных целей».

В комитете по физкультуре и спорту подтвердили, что такая встреча состоялась 23 марта. Но ушли от вопроса о том, какие еще заказники (кроме Щучьего) намереваются «задействовать». В ответе на редакционный запрос «Новой» лишь уклончиво сообщили, что «некоторые территории природных заказников обладают высокой транспортной доступностью, исторически являются местом занятий физической культурой и спортом для населения и имеют рекреационное назначение». Без ответа остались и наши вопросы о стадии проектирования лыжно-биатлонного комплекса, наличииэкономического обоснования, сроков реализации этого проекта, его стоимости и обеспечения бюджетным финансированием. Обошлись фразой о том, что расходы на проектирование «предусмотрены Адресной инвестиционной программой Санкт-Петербурга на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 гг.».

Эта адресная программа утверждена городским законом о бюджете на тот же период. Она идет в связке с госпрограммой «Развитие физкультуры и спорта в Санкт-Петербурге». Где мы и находим требуемую для строительства лыжно-биатлонного комплекса сумму — 599 млн руб., из которой 400 млн покрывается за счет городского бюджета. Первые 19,4 млн (на проектно-изыскательские работы) запланировано освоить до конца 2023 года. А 379,8 млн (cтроительно-монтажные работы) — до 2025 г.

Камень в честь основания природного заказника. Фото: движение «Против захвата озер»

Базовый документ для проектирования — проект планировки и межевания — теперь есть (утвержден Постановлением правительства в 2012 г., имеет статус действующего документа). Этим постановлением утверждено и прилагаемое к нему положение о размещении объектов капитального строительства на интересующей нас территории — в том числе физкультурно-оздоровительных сооружений.

Еще один документ на пути материализации замысла комспорта — проект изменений в городской генплан, представленный в августе прошлого года. Где в интересующей нас локации заложены два объекта: «открытое плоскостное физкультурно-спортивное сооружение (лыжероллерная трасса)» площадью 40 685 кв. м и «открытое плоскостное физкультурно-спортивное сооружение (спортивный лыжный стадион)» площадью 12 тыс. кв. м.

В ответе на редакционный запрос «Новой» спорткомитет утверждает, что «размещение инфраструктуры стадиона планируется вне границ заказника «Озеро Щучье», а на его территории предполагается только «модернизация и благоустройство» и так существующих лыжных трасс. Сделано это будет, как нас заверяют, «с учетом соблюдения действующих требований в рамках природоохранного законодательства». И актуальным положением о заказнике, напомнили нам попутно, устройство лыжных трасс предусмотрено.

Но одно дело — локальные трассы для любителей, проложенные по существующему природному рельефу между деревьями. И совсем другое — для круглогодичных тренировок, отвечающие требованиям проведения международных соревнований. В том числе на протяжении 3,7 км предполагается обустроить те самые лыжно-роллерные, на бетонно-асфальтовом основании. И кардинально изменить рельеф, сообразно международным требованиям по углу наклона для спусков с возвышенностей. По сведениям источника «Новой», на инициированной комитетом мартовской «консультационной встрече» говорилось, в частности, о необходимости досыпать даже самый высокий из существующих на территории заказника холмов — «Земляничную гору», чтобы стал на пять метров выше.

Окрестности озера Щучье. Фото: oopt.spb.ru

Трудно представить, что международные соревнования обойдутся без устройства освещения (а его тут сейчас нет). Но если по нашему витиеватому законодательству отдельно стоящие столбы освещения — это всего лишь «элемент благоустройства», то при их подключении к сети это уже «объект капитального строительства». А оно в границах заказника запрещено. Да что там строительство — положением о заказнике запрещено даже «прокладывание новых троп» и «беспокойство птиц в период с 15 апреля по 15 июля, в том числе нарушение тишины». Как это коррелируется с неизбежными вырубками для трасс 12-метровой ширины, перевалками грунта, круглогодичной работой комплекса, международными соревнованиями с прилагаемым бурным ростом нагрузки и необходимым обеспечением толп зрителей и участников парковками, раздевалками, павильонами для судей и команд, заведениями общепита и прочая?

Минувшим летом на дистанционное общественное обсуждение был вынесен проект постановления городского правительства о внесении изменений в его же постановление 2011 года об образовании заказника «Озеро Щучье». Большая часть корректировок обуславливалась формальной необходимостью привести положение о заказнике в соответствие изменившимся за прошедшее время нормам и определениям. Но была там и поправка, вызвавшая шквал возмущения у местных жителей (свыше 30 человек подали тогда свои возражения). Касалась она изменения разрешенного вида использования участка площадью свыше 23 тыс. кв. м — с использования «для оздоровительных целей» на «для размещения гостиниц». Участок этот, вблизи озера Щучье, еще до образования заказника оказался в собственности ООО «Северо-Запад», выстроившего на нем внушительный коттедж. По мнению руководителя экспертной группы постоянной комиссии ЗакСа по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам Александра Карпова, предоставление участков возле Щучьего озера тогда проводилось с нарушениями Лесного кодекса РФ (поскольку они относятся к землям городских лесов, не подлежавших приватизации). Собственник участка с коттеджем арендует у города и прилегающий участок (6000 кв. м) у кромки Щучьего озера. Участки обнесены единым уходящим в воду забором, снабженным извещающими о «частной территории» и наличии «злой собаки» табличками. Выход к озеру перекрыт наглухо, вопреки требованиям ст. 6 Водного кодекса РФ о свободном доступе к прибрежной зоне.

„

Активисты движения «Против захвата озер» много лет боролись с этим безобразием.

«Мы направляли обращения в природоохранные ведомства еще с 2008 года, — рассказывает координатор движения Ирина Андрианова. — И очень обрадовались, когда получили ответ, что муниципалы решили предъявить нарушителю судебный иск. Но радовались мы напрасно. Тогда мы еще не знали, что судебные иски регулярно используются госорганами для легализации нарушений. Так и в этом случае — государственный истец сначала подал заявление, а потом отозвал его якобы ввиду «досудебного исполнения ответчиком исковых требований». Разумеется, ни один сегмент забора своего местоположения не поменял, зато муниципалы потеряли право когда-либо подавать аналогичный иск в будущем. Чего, видимо, и добивались».

„

Забор, кстати, по сей день стоит неколебимо.

Ну а прошлым летом в вынесенной на обсуждение новой версии постановления о заказнике обнаружились такие строки: «учтено фактическое, сложившееся до создания Заказника использование». Что, по сути, легализует произвол прошлых лет.

Проект этого документа, впрочем, получил в марте отрицательное заключение государственной экологической экспертизы. Как дальше сложится его судьба, пока можно только гадать. Но нельзя исключить, что в случае закрепления за этим обширным участком режима использования для гостиниц он может быть вовлечен в проект лыжно-биатлонного комплекса — на выгодных для владельца условиях. Как тут не вспомнить о проектных наработках 2010 г. с «гостинично-развлекательным комплексом вблизи озера Щучье».

По заверениям руководителя смольнинской дирекции особо охраняемых природных территорий Петербурга Татьяны Ковалевой, опасаться появления здесь новых гостиниц не стоит: «Согласно новой редакции положения о заказнике, допускается только реконструкция зданий, без увеличения объемно-пространственных характеристик таких объектов».

Однако новая редакция еще не имеет законной силы, и в каком виде будет утверждена, неизвестно.

Как и то, сохранится ли сам защитный статус заказника для этой уникальной территории. Лоббистам проекта лыжно-биатлонного комплекса он явно мешает. После проведенной по инициативе комспорта «консультативной встречи» появилась тревожная информация о намерении неких «общественных экспертов» оспорить в суде обоснованность образования заказника. Ответчиком в таком процессе будет правительство Петербурга. Но вот захотят ли чиновники реально отстаивать сохранность этой особо охраняемой природной территории или сыграют очередной «договорной матч» с заранее заданным проигрышем — большой вопрос.

Татьяна Лиханова

—