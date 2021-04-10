Мнение: Особенности профессии военного корреспондента

Особенности профессии военного корреспондента

Военкор Александр Харченко подробно расписывает на тему того, с чем придется сталкиваться тем, кто вдруг решил стать настоящим военным корреспондентом с позиций своего богатого опыта работы в различных горячих точках.

На Донбассе обостряется ситуация, поэтому в личку многие пишут о своем желании стать военкором. Мои тезисы описаны ниже.

1. Если есть возможность остаться дома и снимать концерты Филиппа Киркорова – оставайся.

2. Твоя мама права, тебе не стоит ехать на войну.

3. С девушкой вы расстанетесь после 3 командировки (может и раньше, исключений практически не бывает)

4. Военная журналистика – дело не прибыльное. Хочешь денег – снимай свадьбы.

5. «Война бывает первая, а больше не кончается». Не делай шаг в пропасть!!! Всё ещё тянет на войну? Ну что ж, ты настойчив, продолжим.

6. Ни одна из дорог в зону боевых действий не будет короткой. Отменят твой самолёт, ты забудешь камеру, да ещё и диарея одолеет тебя на подлете. Это нормально!!! Стоит серьёзно насторожиться, если все идёт по плану. Значит впереди будет огромная жопа.

7. Война – это полный хаос. Никто ничего не знает и не понимает. Вокруг творится полный трэш, а ты вечно путаешься под ногами со своими дурацкими вопросами.

8. Тебе забыли сделать аккредитацию, твои документы не дошли в пресс-центр, фиксер в запое, а в гостинице теперь живут ополченцы – это стандартные условия начала подобной работы.

9. Ни одна пластиковая карта не будет работать в зоне боевых действий. Бери с собой наличку. Доллары подходят для любой страны.

10. Приготовься импровизировать. Редакционное задание можешь использовать для того, чтобы победить диарею, заставшую в самолете. Из Москвы, конечно, виднее, но разгребать все на месте придется именно тебе.

11. Постарайся найти "тачку". Даже самая старая – это уже счастье. В нужный момент ты не сможешь найти ни такси, ни попутку.

12. Ни на одном пресс-туре тебе не покажут ничего интересного. Хочешь эксклюзив – придется пробивать все самому.

13. В дорогих гостиницах можно только стать алкоголиком и подхватить триппер. Эксклюзив будет у того, кто живет в казарме или в блиндаже.

14. Чем грязнее одежда у журналиста, тем чище его совесть.

15. Верь только своим глазам и ушам! Если не понимаешь почему, смотри п.7

16. Кроме тебя твоя жизнь не нужна никому. С мягкого дивана вашего редактора, конечно, виднее, каким должен быть материал, но тебя убьют, а он всего лишь потеряет работу… так что думай сам.

17. Забудь о международных конвенциях и правах журналиста – они распространяются только на CNN и BBC.

18. Ты из России? Поздравляю. "Оскар" ты не получишь. Даже если ты снял самые супер-мега эксклюзивные кадры.

19. Твой паспорт, национальность, религия и цвет кожи значат больше, чем твое обаяние и харизма.

20. Журналист всегда похож на шпиона. И тот, и другой собирают информацию.

21. Спроси о том, что можно снимать и показывать, а что категорически нельзя. Придерживайся этих правил.

22. Если ты приехал на войну играть в неполживого журналиста – то езжай скорее домой, иначе могут пристрелить за углом. В любом случае ты увидишь больше, чем сможешь показать и рассказать.

23. Твоя жизнь стоит дешевле автоматного патрона, а твоя камера – тысячи долларов. Помни это, когда выбираешь попутчиков.

24. Найти себе ночлег и ужин – гораздо важнее, чем выполнить редакционное задание.

25. Дружба с прапорщиком на складе даст тебе больше ништяков, чем обивание порогов зампотыла.

26. В окопах электричества нет. Зарядить аккумуляторы ты сможешь только в штабе.

27. Держись поближе к Замполиту. Ему же хвастайся своими кадрами. Так меньше вероятность того, что тебя сочтут шпионом.

28. Если просят "сбросить" что-то для генерала – соглашайся не раздумывая. Баш на баш – но помни о своем интересе. То, что ты отдал – покажут на больших экранах, а тебе еще делать СВОЙ репортаж.

29. Зачем ты нужен тем, кто приглашает взять у них интервью? Если ты не можешь ответить на этот вопрос, то скорее всего они получат за тебя выкуп.

30. Не выделяйся. Для противоположной стороны ты должен быть не приметнее солдата. Все что отклоняется от нормали – повод выпустить пару снарядов.

31. На войне все нервные. Лучше сильно не спорить, тем более, что они вооружены, а ты нет.

32. Если человек категорически не хочет сниматься – отойди в сторону и выключи камеру, иначе он может объяснить это более доходчиво. К тому же он окажется МС по боксу.

33. Оказавшись на позициях, первым делом продумай пути отхода. Быстрые ноги ничего не боятся.

34. Ни один кадр не стоит твоей жизни. Лучше быть трусом, чем мертвым суперменом.

35. В голливудских фильмах все красиво и эпично – в реальности нет. На передовой ты встретишь толпу немытых и небритых мужиков, которые ни с какого боку не похожи на Рэмбо.

36. Чем более парадно выглядит подразделение, тем хуже оно воюет. Ищи тех, кто похож на пиратов. Они говорят открыто и смело. Кадры получатся отличные.

37. Не пали позиции ребят! Ты уедешь, а им потом "прилетит" от противника.

38. Свои потери всегда занижают, а противника преувеличивают. Кивай и старательно записывай цифры. В статье сможешь их скорректировать.

39. Победы над противником всегда показывают. Если о них только говорят, но не везут тебя на место – задумайся.

40. Следуй за большинством. Если они уходят в тыл – значит идет отступление. И плевать, что телек орет, что мы всех побеждаем.

41. Тебе придется долго ждать. Ждать начала обеда, наступления, встречи с генералом. Быстро и непринужденно можно отправиться только на тот свет.

42. На войне скучно. Научись рассказывать истории или играть на гитаре, так ты скорее завоюешь уважение пацанов.

43. Поднимай квадрокоптер только после того, как два раза согласуешь это со всеми вокруг. Большинство "птичек" сбивают свои же парни.

44. В окопах думают о простых вещах: как бы поспать, что бы сожрать и когда же все это кончится. Редактор же будет требовать диалогов об эстетике Серебряного века. Придется что-то придумать.

45. Не отказывайся от чашки кофе, чая или матэ. Даже если это твоя 20 кружка за день.Так проще подружиться с пацанами. Лучше всегда оставаться по возможности трезвым. Впрочем, от нескольких рюмок водки иногда никак не отказаться.

46. На войне много людей с подвижной психикой. Тебе не один раз расскажут о том, как они уничтожили 3 американских дивизии, состоящих сплошь из афроамериканцев, которые ехали верхом на «Абрамсах». Не пиши об этом, пока не увидишь хотя бы одну фотографию этих побед.

47. Хорошие отношения откроют тебе доступ на все фронты. Залог этих отношений – искренность, порядочность и честность. Качества, которые на гражданке не в цене, а на войне – в самый раз.

48. Самые эксклюзивные материалы ты снимешь абсолютно бесплатно. За деньги тебе устроят только постановку.

49. Когда ты приедешь домой, твои старые друзья перестанут тебя понимать. Это нормально – вы стали говорить на разных языках.

50. Тебя ждет только мать и отец. Всем вокруг пофиг, что ты вернулся с войны, даже если ты был на фронте целую неделю!

И запомни самое главное – поначалу все это кажется одним сплошным приключением. Все настолько ярко и динамично, что ты мало задумываешься о произошедшем. Но все увиденное будет к тебе потом не раз возвращаться в самые неожиданные моменты обывательской жизни. Все зависит от того, что ты прошел – но в любом случае увидишь много горя, хотя будет много и хорошего. Все это пропустишь через себя. И это никогда тебя больше не оставит в покое.

Если после всего перечисленного выше ты все еще рвешься на фронт – ты отморозок. Только из таких людей и получаются хорошие военкоры. Так что милости просим в нашу непростую профессию.

Александр Харченко

(с) https://t.me/anna_news

Полагаю, со временем у Александра могла бы получится отличная книга на тему своей профессии.

Вместе с Сергеем Шиловым, руководствуясь своими принципами они сделали лучший видео-контент по Сирийской войне.

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