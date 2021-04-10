Ученые установили, когда начали разводить овец в Средней Азии

Российские археологи, исследовавшие пещеру Обишир-5, которая расположена на территории Кызгызстана, нашли доказательства, что овец в данной местности разводили еще восемь тысяч лет назад.

Речь идет об эпохе неолита – позднего каменного века, уточняют ученые. Всегда было принято считать, что в это время человек еще занимался преимущественно охотой и собирательством.

Во время раскопок в пещеры были найдены кости одомашненных овец и коз. О том, что это не дикие животные, а прирученные человеком, говорят анализы ДНК. Ранее считалось, что скотоводство на территории Средней Азии появилось только пять тысяч лет назад, то есть на 3 тыс. лет позже. Уточнив данный факт, ученые сделали крупное научное открытие.