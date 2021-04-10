 

Древний город времен Александра Македонского обнаружен в Албании

10.04.2021, 3:44, Новости дня
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Раскопки проведены в северной части Албании неподалеку от города Бушата. Именно там археологи обнаружили руины древнего города античной эпохи.

Поселение относится к временам Александра Македонского, уточняют ученые. Однако, чтобы установить данный факт, исследователям понадобилось поработать около четырех лет.

На самом деле, «какой-то» затерянный город нашли еще в 2017 году. Затем до 2019-го из земли извлекали различные артефакты. Много времени ушло на их изучение и определение более-менее точного периода использования. Также исследовали фундамент крепостной стены и некоторых зданий. Как оказалось, об этом городе есть даже упоминания в исторических источниках. Но его до сих пор считали затерянным.



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