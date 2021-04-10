 

Названы самые популярные города России для путешествий весной

10.04.2021, 3:32, Разное
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Эксперты сервиса “Туту.ру” выяснили, куда российские путешественники хотят отправиться на поезде в апреле. Специалисты изучили пожелания граждан и составили список самых популярных городов.

Выяснилось, что в этом месяце многие россияне хотят уехать из Москвы. Наиболее востребованными маршрутами оказались Москва – Санкт-Петербург, Москва – Нижний Новгород, Москва – Казань, Москва – Иваново и Москва – Воронеж. Не менее популярны среди туристов Ярославль, Белгород, Сочи, Смоленск, Брянск, Владимир, Тула, Курск, Саратов, Орёл, Ростов-на-Дону и Симферополь, сообщает “Москва 24”.



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