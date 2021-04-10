 

Оперштаб рассматривает приостановку полетов в Турцию из-за коронавируса

10.04.2021, 3:18, Новости дня
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Полеты в Турцию могут быть приостановлены в ближайшее время оперштабом из-за риска распространения коронавируса, по данным Роспотребнадзора, из этой страны было завезено больше всего новых штаммов.

Оперштаб готовится к обсуждению вопроса о приостановке полетов в Турцию в связи с ростом заболевания коронавирусной инфекцией в этой стране. По данным Роспотребнадзора, наибольшее количество новых штаммов было завезено именно оттуда.

В связи с ростом заболеваемости COVID-19 в Турции выросло количество вопросов в турагентства от россиян о возможном закрытии границы с этой страной, передает РИА «Новости», ссылаясь на представителей туротрасли.

В туроператорах «Интурист», ANEX Tour и «Пегас Туристик» сообщили, что аннуляции забронированных туров в рамках статистических значений пока не наблюдают.

Ряд туркомпаний наблюдает спад продаж. Так, у Space Travel спрос снизился на 15–20% за последние два дня. «Это естественная динамика, связанная в первую очередь с тем, что мест на майские праздники в хороших отелях и в доступном перелете практически не осталось. Сказался и рост курса валют, а также негативные новости из направления», – сообщил директор компании Артур Мурадян. По его словам, нынешний спад не повлияет на летний сезон.

Однако депутат Госдумы, академик РАН, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Турцию из-за плохой эпидемиологической обстановки и использовать «огромные рекреационные возможности» России.

В четверг суточный прирост случаев коронавируса в Турции в седьмой раз за последние десять дней обновил рекорд, составив 55 941.

Глава Роспотребнадзора заявила, что в Турции ситуация с коронавирусом осложняется очень быстро, заболеваемость выросла почти в четыре раза за короткий промежуток времени, больше всего мутировавших штаммов завезено в Россию именно из этой страны.

Ранее глава правительства Михаил Мишустин поручил снизить риски ввоза новых штаммов коронавируса в Россию. В последнюю неделю в 30 странах Европы и других государствах нарастает новая волна заболевших.



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