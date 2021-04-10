Заявление «Новой газеты» о преследовании журналиста Романа Анина

К нашему коллеге, главному редактору «Важных историй» Роману Анину, пришли с обыском. Планируют по окончании следственных действий везти на допрос в Следственный комитет.

Поводом, мы подчеркиваем — именно поводом, стало старое уголовное дело, возбужденное еще в 2016 году после публикации в «Новой газете» расследования «Тайна «Принцессы Ольги», посвященного яхтенным забавам знати. Дело о нарушении неприкосновенности частной жизни с использованием служебного положения тогда приостановили. Игорь Сечин решил все свои проблемы в гражданском суде.

В марте этого года дело возобновили. После того как «Роснефть» подала иск в Арбитражный суд к «Важным историям» по совершенно другому поводу.

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Все, что происходит сейчас с Романом Аниным, — это месть.

Мы будем всеми законными способами и публично защищать своего друга и коллегу.

Редакция «Новой газеты»

Расследования Романа Анина

«Панамские документы» (апрель 2016) — Роман Анин работал над расследованием, известным как «панамское досье». Тогда журналисты обнаружили офшоры мировых лидеров, парламентариев и знаменитостей. Российская часть «панамского досье» опубликована в «Новой газете». Журналисты, в частности, нашли в базе упоминания пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, бывшего министра экономразвития Алексея Улюкаева, а также рассказали об офшорных компаниях виолончелиста Сергея Ролдугина, близкого друга российского президента Владимира Путина.

«Секрет «Принцессы Ольги» (август 2016) — Рома Анин рассказал о яхте «St. Princess Olga», на которой была замечена бывшая жена главы «Роснефти» Игоря Сечина Ольга. Стоимость аналогичной яхты, по оценке экспертов, на момент публикации — не менее 100 млн долларов. После публикации расследования Игорь Сечин подал иск к «Новой газете». Суд обязал «Новую» опровергнуть статью на сайте газеты и в печатной версии. Супруга Сечина обращалась в суд с собственным иском на предмет вторжения в частную жизнь, но это заявление было оставлено без движения.

«Дворцы под охраной» (ноябрь 2018) — расследование об обогащении сотрудников службы безопасности Владимира Путина. Они и их родственники владеют гектарами земли на Рублевке, возле резиденции президента Ново-Огарево. В частности, речь идет о нынешнем главе Росгвардии Викторе Золотове.

Поднялись на ядерном щите (ноябрь 2019). Все закупки стратегически важной для страны ракетной корпорации проходят через частную фирму, связанную с молодой девушкой, — свадебным визажистом.

«Генерал и кровавая братва» (март 2021) — про то, как назначенный Путиным первый замдиректора ФСБ Сергей Королев оказался «связан сразу с несколькими лидерами криминального мира, которые обвинялись в десятках убийств и похищениях».

Танцовщица для «Роснефти» (февраль 2021) — про то, как акции итальянской компании Pirelli, приобретенные «Роснефтью» «за счет средств пенсионных фондов и финансовых институтов», оказались у людей, близких к госкорпорации.

Кирилл и Катя: любовь, разлука, офшоры и неограниченный ресурс. История самой тайной пары России (декабрь 2020) — расследование о стремительном обогащении молодого бизнесмена Кирилла Шамалова, сына давнего знакомого Владимира Путина, которого издание называет также бывшим зятем президента России. По информации «Важных историй», сразу после свадьбы Шамалова и Екатерины Тихоновой, которую СМИ называют дочерью Путина, бизнесмен всего за 100 долларов приобрел 3,8% акций нефтехимической компании «Сибур» через офшорную фирму из Белиза.

«Однажды в России» (сентябрь 2018) —история «главного киллера России» Аслана Гагиева. В июне 2018 года Австрия экстрадировала его в Россию; Следственный комитет обвиняет его в создании чуть ли не самой кровавой за всю историю страны преступной группировки, убившей 60 человек. Среди близких знакомых Гагиева были осетинские чиновники и сотрудники правоохранительных органов.

«Место для дуэли» (сентябрь 2018) — расследование о поместье в Барвихе, которым владеет сын главы Росгвардии Роман. Он стал обладателем недвижимости стоимостью несколько млн долларов в 23 года, в ноябре 2003 года. Тогда он приобрел 90 соток земли в Барвихе. Уже тогда стоимость сотки в этих местах достигала 100 тыс. долларов. Через три года, в 2006-м, на этом участке было закончено строительство дома площадью почти 700 кв. м.

«Файлы райских островов» (ноябрь 2017) — расследование о владельцах фирм на Кайманах, Бермудах, Гернси, Британских Виргинских и других экзотических островах. Речь идет о документах двух офшорных юридических фирм на Бермудских островах и в Сингапуре, а также еще девятнадцати реестров юрлиц, поддерживаемых правительствами в тайных офшорных юрисдикциях.

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