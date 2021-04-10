 

Apple приостанавливает производство из-за нехватки комплектующих

10.04.2021, 2:50, Новости дня
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Как стало известно из достоверных источников, на складах компании Apple остро не хватает материнских плат. Из-за этого на заводах решили даже приостановить выпуск фирменных MacBook и iPad.

По словам аналитиков рынка, в данном случае мы можем убедиться, что дефицит полупроводниковой продукции в мире существует не только на словах. Проблема сначала проявилась в сегменте видеокарт, замет вышла на процессоры и другие комплектующие. Кстати, у «яблочной» компании не хватает также и дисплеев для некоторых видов устройств.

Сегодня в Китае нужно ожидать поставок iPad и iPad Air около трех недель, отмечают эксперты. Сложившаяся ситуация грозит многомиллионными убытками как для самой компании Apple, так и для ее бизнес-партнеров.



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