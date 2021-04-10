Эксперты рассказали о пользе утреннего чая

Пить чай по утрам очень полезно, говорят диетологи. Однако несколько маленьких секретов могут значительно улучшить эффект.

Например, известно, что зеленый час помогает регулировать артериальное давление. И вовсе не обязательно нагревать напиток до 70 или 80 градусов по Цельсию. Достаточно и 37-ми.

Также чай помогает регулировать кислотность в организме и вообще позитивно влияет на органы пищеварения. Рекомендуют добавить в напиток дольку лимона, ложку натурального меда. Польза от употребления чая станет большей, если добавить в него немного куркумы или имбиря. Рецептов существует много, говорят специалисты. Здесь появляется возможность поэкспериментировать и найти для себя наиболее подходящий рецепт.