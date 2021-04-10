Fox News – выступив за химическую кастрацию детей, губернатор Арканзаса угодил корпорациям

Губернатор штата Арканзас Аса Хатчинсон наложил вето на законопроект, запрещающий блокирование полового созревания и хирургическую смену пола у несовершеннолетних. Как отмечает ведущий Fox News Такер Карлсон, губернатор заботился о реакции крупнейших корпораций, а не о благе детей, и уже снискал похвалу самой могущественной семьи в Арканзасе.

Прошлым вечером мы беседовали с губернатором Арканзаса — республиканцем Асой Хатчинсоном, который недавно наложил вето на законопроект, запрещающий химическую кастрацию детей в Арканзасе. Мы спросили его, почему он так поступил. Он был настолько любезен, что пришёл на нашу передачу и объяснился. Однако уже в начале нашего разговора стало ясно, что губернатор Хатчинсон не очень-то изучил тему. По-видимому, он многого не знал.

Например, в феврале один из старейших медицинских журналов в мире, The BMJ, суммировал выводы исследователей касательно блокаторов полового созревания — тех самых химических препаратов, вокруг которых сейчас и идут споры. Вот что они установили, цитирую: «Блокаторы полового созревания, применяемые для лечения детей 12—15 лет с тяжёлой и устойчивой гендерной дисфорией, не оказали значительного влияния на мысли о нанесении себе вреда или на образ тела… Однако, как и ожидалось, у детей замедлялся рост и укрепление костей». Ко всему прочему.

Напомню, губернатор говорил, что эти препараты нужны детям, чтобы избежать клинической депрессии. Согласно этому исследованию, препараты не помогают, они только повреждают детские тела.

Но есть и другие исследования. Например, проведённое лондонской клиникой Тависток. Там обнаружили, что блокаторы полового созревания лишь усугубили самоповреждение и суицидальные мысли у некоторых детей.

Есть и другие исследования с подобными выводами. На днях британский Национальный институт здоровья и клинического совершенствования обнаружил, цитирую, «очень мало данных в пользу применения блокаторов полового созревания у несовершеннолетних».

Ограниченные научные данные, которыми мы располагаем, указывают на то, что медицинские практики, необратимо меняющие жизнь человека, никак не облегчают гендерную дисфорию — напротив, эти препараты могут её усугубить.

Самое тщательное рецензируемое исследование на эту тему было проведено в Швеции. Исследователи проследили за дальнейшей судьбой людей, перенесших операцию по смене пола, которая теперь запрещена в Арканзасе для несовершеннолетних. Спустя 10—15 лет после хирургической смены пола число самоубийств среди шведских пациентов подскочило более чем на 2000 процентов! Как можно называть это победой? Это не победа, а трагедия.

Мы спросили Асу Хатчинсона, не читал ли он каких-нибудь научных работ, которые бы противоречили этим фактам. Он не назвал ни одного исследования — очевидно, он таких не читал. И нам осталось лишь задаться вопросом: как именно Аса Хатчинсон пришёл к убеждению, что наложить вето на этот законопроект — хорошая идея?

ФРАГМЕНТ ВЫПУСКА 6 АПРЕЛЯ:

Вы явно незнакомы с исследованиями. Поэтому задам вопрос: вы говорили об этом с кем-либо из крупнейших работодателей, крупнейших компаний в Арканзасе? Вам поступали звонки от Tyson Foods, Dillard’s, Walmart? Кто-либо из этих компаний звонил вам по поводу законопроекта?

АСА ХАТЧИНСОН, губернатор Арканзаса: Нет.

Вы… Я просто хочу внести ясность. Вы говорили с какими-либо корпоративными игроками в штате Арканзас об этом законопроекте?

АСА ХАТЧИНСОН: Такер, я ответил. Я ответил на этот вопрос. И я сказал: «Нет, не говорил».

КОНЕЦ ФРАГМЕНТА

В данном случае Аса Хатчинсон ответил вполне однозначно. И, конечно, нам оставалось только поверить ему на слово. Он был очень экспрессивен: «Нет, не говорил». Но похоже, что он… как бы вам сказать… солгал!

В день нашей беседы с Асой Хатчинсоном семья Уолтонов поддержала его решение наложить вето на закон, только что принятый законодательным органом Арканзаса. А Уолтоны — это не просто какая-то семья, это богатейшая семья в мире! И, конечно же, самая могущественная семья в штате Арканзас. Они контролируют Walmart и Sam’s Club. И они хотели, чтобы Аса Хатчинсон знал, что он поступил именно так, как они хотели.

Цитирую: «Мы поддерживаем недавнее вето губернатора Асы Хатчинсона, — пишет семья Уолтонов. — Любая политика, ограничивающая возможности индивида, также ограничивает потенциал нашего штата». То есть, если Walmart может за деньги пожизненно снабжать препаратами трансгендерную молодёжь, хорошо бы, чтоб Аса Хатчинсон накладывал вето на подобные законопроекты.

Возможно, что Аса Хатчинсон игнорировал желания Уолтонов и просто поверил экспертам. Хотя нам не удалось найти экспертов, которые бы с ним согласились. Интересно, что сегодня мы переговорили с человеком, очень хорошо знающим Асу Хатчинсона, и этот человек сказал, подтверждая наши худшие опасения, что Хатчинсону действительно очень хочется попасть в совет директоров Walmart после ухода с поста (губернатора. — ИноТВ).

Кстати, всего несколько дней назад Аса Хатчинсон выступал на нашем канале и подтвердил, что, прежде чем принимать какие-либо решения по вопросу трансгендеров, он в первую очередь учитывает, цитирую, «что думают крупнейшие мировые корпорации».

АСА ХАТЧИНСОН: У нас в Арканзасе находятся штаб-квартиры некоторых из крупнейших мировых корпораций. Конечно, они беспокоятся насчёт имиджа нашего штата. Но мы пытаемся подать сигнал о том, что можно защищать свободу совести, защищать спорт для девочек, не проводя дискриминацию, не отрицая наше многообразие и толерантность к различным стилям жизни. Это важно для нас как для штата и для будущего нашей страны.

Ого! «У нас находятся штаб-квартиры некоторых из крупнейших мировых корпораций», — говорит губернатор Хатчинсон. И они «беспокоятся насчёт имиджа нашего штата». Они меньше беспокоятся о детях штата, которых, будь на то воля Асы Хатчинсона, могли бы и впредь кастрировать врачи-шарлатаны. Это о многом говорит.

И мы будем следить, не окажется ли Аса Хатчинсон в совете директоров Walmart. Мы действительно будем следить за этим.

Дата выхода в эфир 07 апреля 2021 года.