ABC News – «как во время первой волны» — в США коронавирус не щадит молодёжь

Несмотря на появление многообещающих данных о том, что вакцина Moderna от коронавируса сохраняет свою эффективность, по крайней мере, на протяжении шести месяцев, в США многие отделения интенсивной терапии по-прежнему забиты под завязку, передаёт ABC News. При этом, как отмечает канал, на данный момент количество заболеваний вновь приблизилось к рекордным отметкам, однако на этот раз вирусом заболевает в основном молодёжь.

Мы начинаем с гонки по вакцинации Америки. У нас прямое включение из Флориды. Вы видите, как люди выстраиваются в очередь за прививкой, чтобы получить дополнительную дозу. Спрос высокий, и это хорошие новости. Кроме того, Moderna опубликовала многообещающие новые данные, говорящие о том, что эта вакцина сохраняет свою эффективность. Их последний отчёт свидетельствует о высоком количестве антител по прошествии, по крайней мере, шести недель.

Новостей хороших много. Одну дозу прививки получили не менее 108 миллионов американцев, из которых более 41 процента взрослых. При этом 38 штатов сделали вакцину доступной для всех своих жителей, попадающих под соответствующие критерии. Однако ускорение темпов вакцинации пришлось на рост количества случаев заражения коронавирусом во многих частях страны, что даёт основания утверждать, что сейчас идёт гонка между прививочной кампанией и новыми штаммами.

Ева Пилгрим находится в больнице в Мичигане. Количество заболеваний достигло там показателей, которых там не видели с ноября. Доброе утро, Ева.

ЕВА ПИЛГРИМ, ABC News: Джордж, местные доктора говорят, что отделения интенсивной терапии здесь набиты под завязку. Пациенты с коронавирусом вновь ждут, пока в этих отделениях освободится койка.

Этим утром здесь развернулась прививочная гонка, которая должна завершиться успехом, прежде чем ударит следующая волна. Доктора в мичиганской больнице Бомонт отмечают, что реанимации переполнены коронавирусными пациентами. По их словам, они стали свидетелями примерно таких же рекордных цифр, которые фиксировались во время первой волны. Однако на этот раз многие пациенты куда моложе.

ДОН ХОЛЛАНД, медсестра больницы Бомонт: Мы видим, что число заболеваний растёт, наблюдается наплыв больных. Мы явно чувствуем, что их стало больше.

По данным лабораторной службы Helix, до 75 процентов новых случаев заболевания в Мичигане могут быть вызваны более смертоносным и, вполне вероятно, более заразным британским штаммом.

РАДЖ ГОСВАМИ, главный специалист по соблюдению стандартов качества и безопасности пациентов больницы Бомонт: В больницу поступает куда больше молодых взрослых и взрослых среднего возраста.

Количество заражений среди молодых людей, которые не прошли вакцинации, растёт по всей стране. Центры по контролю и профилактике заболеваний предупреждают, что очаговое распространение вируса среди этой группы связано со спортом и внеклассной деятельностью.

ЭНТОНИ ФАУЧИ, главный медицинский советник президента Байдена: Мы видим, как всё больше и больше молодых людей попадают в серьёзные неприятности. Я имею в виду тяжёлые заболевания, которые требуют госпитализации и порой ведут к трагической кончине. Причём речь здесь идёт именно о молодёжи.

38 штатов, включая Нью-Йорк, уже сделали вакцины доступными для лиц от 16 лет и старше. 16-летняя Рива Голдберг получила свою первую дозу вакцины во вторник. Она оказалась единственной среди своей близкой родни, которая не подхватила вирус в августе.

РИВА ГОЛДБЕРГ, прошла вакцинацию: Я очень рада, потому что это ещё один шаг в сторону возвращения к норме.

Во вторник президент Байден заявил, что передвинул вперёд крайний срок для штатов и с 19 апреля собирается наделить всех американцев правом пройти вакцинацию. Это на две недели раньше, чем он обещал в своё время, в то время как этот момент настанет менее чем через две недели.

ДЖО БАЙДЕН, президент США: В каждой части нашей страны каждый взрослый возрастом 18 лет и старше будет иметь право на прививку. Больше никаких путаных правил и ограничений.

ЕВА ПИЛГРИМ: Между тем доклад Moderna о том, что организм человека сохраняет антитела, по крайней мере, шесть месяцев, — это очень многообещающие вести в плане продления защиты.

Дата выхода в эфир 07 апреля 2021 года.