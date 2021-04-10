 

Euronews – визит Зеленского на передовую не снизил напряжённость в Донбассе

10.04.2021, 2:46, Новости дня
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Украинский президент Владимир Зеленский побывал на передовой и заявил, что хочет «поддержать солдат в трудную минуту» на фоне обострения ситуации в Донбассе. В свою очередь, канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала Москву не усиливать присутствие войск около украинской границы. Между тем от обстрелов в зоне конфликта продолжают гибнуть люди, в том числе дети, передаёт Euronews.

Президент Украины Владимир Зеленский побывал на передовой в Донбассе на фоне обострения ситуации в районе конфликта. «Как Верховный главнокомандующий я хочу быть с нашими солдатами в трудную минуту», — написал он у себя в Twitter. Киев обвиняет Москву в сосредоточении войск на границе, а сепаратистов — в почти ежедневных вооружённых инцидентах со смертельным исходом.

Ситуацию на востоке Украины в четверг в телефонном разговоре обсудили Владимир Путин и Ангела Меркель. Канцлер Германии призвала российского президента не усиливать присутствие войск около украинской границы. Путин, со своей стороны, как сообщила пресс-служба Кремля, «обратил внимание на провокационные действия Киева, который в последнее время целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения».

МЭТЬЮ РОЖАНСКИ, директор института Кеннана: Речь идёт об управлении конфликтом, а не о какой-то масштабной стратегии — я думаю, что мы должны именно так смотреть на конфликт на Украине. Потому что, в конце концов, крупные державы не стремятся превратить это в Третью мировую войну. А местные «актёры» постоянно пытаются спровоцировать и обострить боевые действия. 

Российские власти заявляют, что передвижения их войск не представляют угрозы. И обвиняют Киев в попытках окончательно сорвать зашедшие в тупик мирные переговоры.

Украинские военные у линии разграничения демонстрируют решимость в случае нападения дать отпор врагу.

ЕВГЕНИЙ, украинский солдат: Сейчас армия одета, вооружена, обучена, много парней с боевым опытом — то есть воевать мы умеем. И за своё будем воевать. 

В четверг ещё один украинский военный погиб в результате полученных в перестрелке ранений. А в Чернигове похоронили старшего лейтенанта Владимира Шпака, ставшего жертвой миномётного обстрела.

От обстрелов по другую сторону конфликта также гибнут люди, в том числе дети. Зеленский заявляет, что единственный способ положить конец войне — это вступление Украины в НАТО. В Москве считают, что такой шаг Киеву только навредит.

Дата выхода в эфир 08 апреля 2021 года. 



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