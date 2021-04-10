 

Пассажир украл сиденье из поезда метро Москвы

10.04.2021, 2:38, Разное
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Курьёзный инцидент произошёл в московском метро. Один из пассажиров украл сиденье из вагона поезда.

Случай произошёл на станции “Охотный ряд” в центре столицы. Юноша снял с одного из кресел сидушку и вышел вместе с ней из поезда на следующей остановке. Вскоре вандал был задержан. Им оказался 18-летний местный житель, в отношении которого возбудили уголовное дело, сообщает РИА ФАН.



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