 

Эксперт: Частью ударных беспилотников Bayraktar Украины будут управлять турецкие операторы

10.04.2021, 2:24, Новости дня
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Чтобы обеспечить себе преимущество на линии боевого соприкосновения в Донбассе украинским войскам понадобится около 30 беспилотников Bayraktar. Они будут активно пользоваться брешами, существующими в радиолокационной обороне ЛНР и ДНР. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков, комментируя признание Турции в том, что она продала Украине партию боевых дронов.

«Для создания успешно действующей ударной группировки, аналогичной той, что применялась, например, в Карабахе, количество Bayraktar должно быть доведено до 25-30 единиц, – сообщил редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. – Теоретически нужное количество у ВСУ уже есть. На основе имеющихся данных о закупках военной техники для украинской армии можно сказать, что в арсенале ВСУ уже находится от 24 до 30 подобных боевых единиц».

Однако может ли украинская армия все их задействовать, пока вопрос, ведь управлять дронами может только специалист. «Скорее всего, подготовить необходимое для такой группы число офицеров-специалистов Украина не успела. Могу предположить, что обслуживать самостоятельно она может примерно 12 закупленных раньше остальных Bayraktar», – сказал Леонков. Однако, по его мнению, часть купленных Украиной Bayraktar наверняка обслуживают прибывшие из Турции операторы.

Почему выбор Киева пал именно на турецкие беспилотники, эксперт объясняет их характеристиками.  «Высота полета Bayraktar достигает порядка 8 километров, а дальность применения его вооружения может составлять до 10 километров. Это дает им возможность атаковать, находясь вне зоны ответного огня зенитно-ракетных комплексов «Стрела», которыми предположительно располагают армии ЛНР и ДНР», – говорит Леонков. Боевой задачей украинских дронов будет, скорее всего, поиск позиций зенитно-ракетных комплексов защитников ЛНР и ДНР и их последующее уничтожение, полагает он.

При этом в линиях обороны ДНР и ЛНР существуют радиолокационные бреши, предупреждает он, что помешает защитникам республик своевременно реагировать на прорыв вражеских БПЛА в свой тыл. По мнению Леонкова, защитникам Донбасса необходимо разработать новые тактики охоты на БПЛА.

В пятницу турецкая компания Baykar подтвердила факт продажи Киеву ударных беспилотников Bayraktar. Ранее об этом сообщали только украинские власти. Как напоминает Леонков, боевыми комплексами такого типа ВСУ располагают с 2019 года.

В субботу президент Украины Владимир Зеленский ожидается с рабочим визитом в Анкаре, где должен встретиться с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Запланировано подписание ряда двусторонних документов, однако о подготовке сделок военного характера официально не сообщается.

Ранее член Экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Виктор Мураховский предположил, что одной из целей визита Зеленского станет попытка приобрести новую партию Bayraktar, а также ударные беспилотники Akinci. По его словам, это могут быть аппараты Bayraktar и Akinci в количестве 35 штук. Впрочем, эксперт не уверен в том, хватит ли Украине денег на такую закупку такого количества боевых единиц.



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