 

Пушков обвинил Киев в стремлении вовлечь НАТО в конфликт в Донбассе

10.04.2021, 2:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

После прихода к власти 46-го президента США Джо Байдена и обещаний его администрации не оставить Украину в одиночестве «перед лицом российской агрессии» в Киеве поднимают ставки и стремятся вовлечь НАТО в конфликт в Донбассе, сообщил сенатор Алексей Пушков.

«В Киеве поднимают ставки вокруг Донбасса после прихода Байдена к власти и обещаний его администрации не оставить Украину в одиночестве «перед лицом российской агрессии». В Киеве хотят так иначе вовлечь западный альянс в конфронтацию на Донбассе», – написал Пушков в своем Telegram-канале.

Таким образом сенатор прокомментировал слова главы ДНР Дениса Пушилина о готовности Украины к полномасштабным боевым действиям в Донбассе.

«За последние несколько лет сейчас наиболее горячий период. Именно сейчас стянуто такое количество техники к линии соприкосновения с украинской стороны – и это не только наши данные, но и отчеты ОБСЕ об этом говорят. Также стянуто достаточно большое количество личного состава. Такого не было очень-очень давно. По сути, сейчас ситуация говорит о том, что Украина готова к эскалации, полномасштабным боевым действиям», – заметил Пушилин.

Накануне Пушков заметил, что НАТО не вернет Украине Донбасс. В четверг генерал-майор СБУ Василий Вовк предупредил, что вмешательство НАТО в ситуацию на востоке Украины может привести к потере Киевом контроля над несколькими областями страны.

Между тем в среду в НАТО заверили главкома ВСУ в дальнейшей поддержке Киева со стороны Североатлантического альянса. Ранее Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны Соединенных Штатов на случай конфликта с Россией. В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве США.

Военный эксперт Игорь Коротченко в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснил, почему НАТО не будет воевать за Украину.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.11 / Эксперт рассказал, как пользователи сами сокращают срок «жизни» смартфона

12.02 / Лавров счел неприличной позицию Запада по принижению роли Контактной группы по Донбассу

08.12 / “Хочется еще достигать в своей профессии высот”. Барский рассказал о своих доходах во время пандемии

16.07 / Германия отказалась менять позицию по «Северному потоку – 2» после заявления Помпео

21.12 / Витренко назначен и.о. министра энергетики Украины

19.09 / Трампу отправили посылку с сильнодействующим ядом

05.09 / Кравчук: Никто не подпишет документ, который будет угрожать независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины

19.03 / В Житомирской области ликвидировали типографию, которая изготавливала паспорта для нелегалов

15.01 / Китайцы представили прототип сверхбыстрого поезда

04.09 / Матвиенко похвалила единый стандарт качества жизни населения в Ростовской области

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика