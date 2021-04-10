Пушков обвинил Киев в стремлении вовлечь НАТО в конфликт в Донбассе

После прихода к власти 46-го президента США Джо Байдена и обещаний его администрации не оставить Украину в одиночестве «перед лицом российской агрессии» в Киеве поднимают ставки и стремятся вовлечь НАТО в конфликт в Донбассе, сообщил сенатор Алексей Пушков.

«В Киеве поднимают ставки вокруг Донбасса после прихода Байдена к власти и обещаний его администрации не оставить Украину в одиночестве «перед лицом российской агрессии». В Киеве хотят так иначе вовлечь западный альянс в конфронтацию на Донбассе», – написал Пушков в своем Telegram-канале.

Таким образом сенатор прокомментировал слова главы ДНР Дениса Пушилина о готовности Украины к полномасштабным боевым действиям в Донбассе.

«За последние несколько лет сейчас наиболее горячий период. Именно сейчас стянуто такое количество техники к линии соприкосновения с украинской стороны – и это не только наши данные, но и отчеты ОБСЕ об этом говорят. Также стянуто достаточно большое количество личного состава. Такого не было очень-очень давно. По сути, сейчас ситуация говорит о том, что Украина готова к эскалации, полномасштабным боевым действиям», – заметил Пушилин.

Накануне Пушков заметил, что НАТО не вернет Украине Донбасс. В четверг генерал-майор СБУ Василий Вовк предупредил, что вмешательство НАТО в ситуацию на востоке Украины может привести к потере Киевом контроля над несколькими областями страны.

Между тем в среду в НАТО заверили главкома ВСУ в дальнейшей поддержке Киева со стороны Североатлантического альянса. Ранее Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны Соединенных Штатов на случай конфликта с Россией. В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве США.

Военный эксперт Игорь Коротченко в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснил, почему НАТО не будет воевать за Украину.