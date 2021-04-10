После прививок Pfizer и Moderna в Швейцарии умерли 55 человек

После вакцинации от коронавируса препаратами Comirnaty от Pfizer/BioNTech и Moderna в Швейцарии скончались пятьдесят пять человек, сообщил швейцарский надзорный орган за рынком лекарств Swissmedic.

По данным ведомства, к 6 апреля в Швейцарии было выявлено 1174 случая побочных эффектов, вероятно, появившихся после использования вакцин. Из всех сообщений о побочных эффектах 577 случаев касаются вакцины Comirnaty от Pfizer/BioNTech, 580 случаев относятся к вакцине Moderna. В 17 случаях используемая вакцина не уточняется. Согласно информации надзорного органа, из всех побочных эффектов 396 случаев (33,7%) расцениваются как серьезные, передает РИА «Новости».

«В 55 серьезных случаях люди умерли через разные промежутки времени после вакцинации. Их средний возраст составлял 84 года, и у большинства из них уже были серьезные заболевания. Эти случаи были проанализированы с особой тщательностью. Насколько известно в настоящее время, смерть была вызвана такими состояниями, как инфекции, сердечно-сосудистые заболевания или заболевания легких и дыхательных путей, которые произошли независимо от вакцинации», – говорится в сообщении.

При этом швейцарский надзорный орган считает, что нет никаких конкретных доказательств того, что вакцинация стала причиной смерти. «Органы регулирования лекарственных средств других стран и ВОЗ пришли к аналогичным выводам, когда они оценивали смертность с временной привязкой к вакцинам против COVID-19, разрешенным в Швейцарии», – подчеркивается в сообщении Swissmedic.

Напомним, в конце марта в Австрии пенсионер умер после вакцинации от коронавируса препаратом разработки Pfizer. Согласно официальным данным Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов Соединенных Штатов (FDA), при испытаниях вакцины Pfizer/BioNTech в США погибли шесть человек. Кроме того, у привившихся вакциной Pfizer в США зафиксировали серьезные побочные эффекты.