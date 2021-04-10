 

Что произошло за день 9 апреля

10.04.2021, 2:00, Разное
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Коротко.

  • Сотрудники ФСБ пришли с обыском к главному редактору «Важных историй» и экс-журналисту «Новой газеты» Роману Анину по делу о нарушении неприкосновенности частной жизни, совершенном лицом с использованием своего служебного положения (ч. 2 ст. 137 УК). Его возбудили еще 20 сентября 2016 года и возобновили 24 марта 2021 года. Дело связано с текстом «Секрет „Принцессы Ольги“. Как руководитель „Роснефти“ Игорь Сечин связан с одной из самых роскошных яхт в мире?», который был опубликован в «Новой газете» в 2016 году. Сечин тогда подал иск, по решению суда статью дополнили опровержением.

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  • Скончался супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп, герцог Эдинбургский. До своего столетнего юбилея он не дожил несколько месяцев. Из-за пандемии госпохорон принца Филиппа и траурной процессии в Лондоне не будет, они пройдут без участия широкой публики.

  • Франция призвала Россию объяснить через механизмы ОБСЕ, с какой целью Москва концентрирует вооруженные силы на границе с Украиной. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан подчеркнул, что страна вместе с ФРГ будет пользоваться дипломатическими средствами в рамках Нормандского формата, чтобы достичь выполнения Минских соглашений.

  • Мещанский суд Москвы приговорил участника акции 31 января Павла Грин-Романова к трем годам и шести месяцам колонии общего режима по делу о применении насилия к силовику (ч. 2 ст. 318 УК). Суд установил, что Грин-Романов на акции 31 января у Комсомольской площади в Москве распылил в лицо содержимое газового баллончика сотруднику ОМОНа. Фигурант дела частично признал вину.

  • Власти Франции депортировали 37-летнего чеченского беженца Магомеда Гадаева, несмотря на то что суд отменил решение о высылке. Он член правления организации «Барт Маршо» и член «Ассамблеи чеченцев Европы», представляющих интересы диаспоры. Он бежал из Чечни после того, как подвергся пыткам в заключении в России.

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  • Президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке главы Северной Осетии-Алании Вячеслава Битарова. Врио главы региона Путин назначил Сергея Меняйло, который до этого был полпредом по Сибирскому федеральному округу.

  • В Москве на «Артдокфесте» активисты движения SERB напали на президента фестиваля, режиссера Виталия Манского. Один из них попытался накинуть на режиссера кусок ткани, но тот смог увернуться.

    • Источник: Новая газета



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