Что произошло за день 9 апреля

Коротко. Сотрудники ФСБ пришли с обыском к главному редактору «Важных историй» и экс-журналисту «Новой газеты» Роману Анину по делу о нарушении неприкосновенности частной жизни, совершенном лицом с использованием своего служебного положения (ч. 2 ст. 137 УК). Его возбудили еще 20 сентября 2016 года и возобновили 24 марта 2021 года. Дело связано с текстом «Секрет „Принцессы Ольги“. Как руководитель „Роснефти“ Игорь Сечин связан с одной из самых роскошных яхт в мире?», который был опубликован в «Новой газете» в 2016 году. Сечин тогда подал иск, по решению суда статью дополнили опровержением. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Заявление «Новой газеты» о преследовании журналиста Романа Анина Скончался супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп, герцог Эдинбургский. До своего столетнего юбилея он не дожил несколько месяцев. Из-за пандемии госпохорон принца Филиппа и траурной процессии в Лондоне не будет, они пройдут без участия широкой публики. Франция призвала Россию объяснить через механизмы ОБСЕ, с какой целью Москва концентрирует вооруженные силы на границе с Украиной. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан подчеркнул, что страна вместе с ФРГ будет пользоваться дипломатическими средствами в рамках Нормандского формата, чтобы достичь выполнения Минских соглашений. Мещанский суд Москвы приговорил участника акции 31 января Павла Грин-Романова к трем годам и шести месяцам колонии общего режима по делу о применении насилия к силовику (ч. 2 ст. 318 УК). Суд установил, что Грин-Романов на акции 31 января у Комсомольской площади в Москве распылил в лицо содержимое газового баллончика сотруднику ОМОНа. Фигурант дела частично признал вину. Власти Франции депортировали 37-летнего чеченского беженца Магомеда Гадаева, несмотря на то что суд отменил решение о высылке. Он член правления организации «Барт Маршо» и член «Ассамблеи чеченцев Европы», представляющих интересы диаспоры. Он бежал из Чечни после того, как подвергся пыткам в заключении в России. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ «С трусами мне не по пути» Елена Милашина: Почему я отказываюсь от франко-немецкой премии «За права человека» Президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке главы Северной Осетии-Алании Вячеслава Битарова. Врио главы региона Путин назначил Сергея Меняйло, который до этого был полпредом по Сибирскому федеральному округу. В Москве на «Артдокфесте» активисты движения SERB напали на президента фестиваля, режиссера Виталия Манского. Один из них попытался накинуть на режиссера кусок ткани, но тот смог увернуться. — Источник: Новая газета