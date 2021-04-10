Польский депутат – Москва скорее играет мускулами, нежели готовится к агрессии

На международной арене РФ всегда отличалась большой долей непредсказуемости, поэтому предугадать, какие решения сейчас принимаются в Кремле, практически невозможно, уверен польский депутат и эксперт по международным отношениям Павел Залевский. В интервью Fakt он обращает внимание на то, что для осуществления агрессии против Украины РФ вовсе не нужно сосредотачивать больше армии, необходимое количество войск уже давно там есть, только вот Москва вряд ли сейчас на это решится, раз она за семь лет так этого и не сделала.



Reuters

«Мы имеем дело с эскалацией спора между Россией и Украиной, а также между Россией и США. То, что мы наблюдаем сегодня, отличается скорее пропагандистским и вербальным характером, однако это вовсе не означает, что последствия этой эскалации не будут куда более серьёзными», — говорит порталу Fakt польский депутат и эксперт по международным отношениям Павел Залевский.

В беседе он объясняет, что цель ужесточения пропагандистского курса состоит в том, чтобы Запад почувствовал себя более неуверенно в отношении главных планов России. «И мы видим это беспокойство. Такая цель РФ была всегда, и она по-прежнему актуальна в контексте разработки политического курса РФ на западном направлении. До сих пор она использовалась для успешного осуществления российских претензий. Ситуация, в которой русские начали вести себя непредсказуемо, угрожая ужесточением конфликта, способствовала уступчивости Запада в отношении ожиданий Москвы. Использование шантажа по принципу «вы не знаете, что мы будем делать» до сих пор работала в пользу российской дипломатии», — констатирует он.

Однако он не считает, что в настоящей ситуации американцы поведутся на эту игру и дадут зелёный свет на окончание строительства газопровода «Северный поток — 2». «Я так не думаю, потому что в Белом доме сменился хозяин. Всё указывает на то, что Джо Байден не последует этой логике. Возможно, эта попытка нацелена на проверку того, как поведёт себя президент США в ситуации обострения пропагандистского конфликта», — поясняет он.

Польский депутат также рассказывает, что украинские политики весьма удивлены и обеспокоены тем, что происходит на их границе с Россией, ведь, по их мнению, президент РФ всегда обостряет ситуацию, чтобы прикрыть внутренние проблемы, но, по их мнению, кроме отсутствия воды в Крыму, сейчас у РФ всё хорошо.

В интервью Залевский называет четыре главные вызова, которые стоят перед Путиным: рост популярности среди своих граждан — его удовлетворит результат только в 90%. Второй — это пандемия. Также он перечислил завершение строительства газопровода «Северный поток — 2» и ситуацию на Украине. Он обращает внимание на то, что в отличие от Порошенко Зеленский начал на самом деле ущемлять интересы России. «На мой взгляд, президент Украины решил пойти на такой шаг, потому что он не был в состоянии выполнить свой главный предвыборный лозунг — договориться с Россией по Донбассу на приемлемых для украинцев условиях», — отмечает он.

Залевский также считает, что войск в Донбассе так много, что их число не нужно увеличивать. «Если Путин захочет преобразовать этот конфликт в какое-то вторжение, пусть даже ограниченное, то армия, которая для этого нужна, уже давно находится там», — уверен депутат. Он также подчёркивает: несмотря на то что за семь лет этого конфликта происходило несколько обострений ситуации, конфликт всё-таки не превратился в военный.

При этом эксперт рискнул предположить, что это на 100% «классическая демонстрация мускулов», ведь когда дело касается России, делать выводы сложно, потому что на международной арене она непредсказуема. «Что касается Путина, у нас есть определённая степень неуверенности, потому что у него нет таких демократических ограничений, которые есть у Байдена или Зеленского», — поясняет он. Сложно предугадать, какие решения принимаются в Кремле, однако учитывая то, что интерес россиян к теме Донбасса невелик, по мнению эксперта, это скорее очередная демонстрация мускулов, нежели подготовка агрессивного наступления.