СТРАНА – если украинцам будет грозить жажда — в Киеве рассказали, на каких условиях дадут воду Крыму

Украинский вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников назвал условие, при котором Киев, ранее перекрывший Северо-Крымский канал, может начать поставки воды в Крым. Как пишет «СТРАНА», чиновник допустил, что это может произойти, если международные миссии заметят угрозу для украинских граждан, проживающих на полуострове.



Reuters

Украинский вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников назвал условие, при котором Киев может начать поставки питьевой воды в Крым. Как пишет «СТРАНА», по его словам, это произойдёт, если международные миссии заметят угрозу для украинских граждан, проживающих на полуострове.

Резников допустил, что при гуманитарной угрозе Украина могла бы организовать гуманитарные конвои, которые обеспечили бы население полуострова питьевой водой.

«Цистернами, бочками, как угодно. Три КПВВ — Каланчак, Чонгар, Чаплинка — дороги есть, повезём. Обеспечим Красный крест — под их флагом, не проблема. Людей напоим. Если действительно мониторинговая миссия, международная гуманитарная миссия скажет: люди, надо помогать», — заявил чиновник.