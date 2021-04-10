ERR – из-за недоверия к AstraZeneca прививочные центры в Латвии наполовину опустели

Латвия тоже столкнулась с недоверием к вакцине AstraZeneca, которая по-прежнему остаётся единственным официально используемым там препаратом для всех категорий населения. В итоге в центры для вакцинации пришло менее половины от запланированного числа желающих сделать прививку. Правительство собирается до 20 апреля пересмотреть порядок иммунизации и расширить целевую группу, пишет ERR.



Reuters

В прошедшие выходные в Латвии открылись крупные центры вакцинации, но больше половины ожидавшихся в них людей не явились на прививку. В основном это было связано с недоверием к вакцине AstraZeneca — и отчасти с праздниками.

В Латвии решили продолжать использование вакцины AstraZeneca и не давать людям возможность свободного выбора подходящего препарата, сообщила в четверг «Актуальная камера». Вакцинируют, в первую очередь, пожилых людей, но правительство собирается к 20 апреля пересмотреть порядок иммунизации и расширить целевую группу.

Между тем в стране продолжаются поиски виновных в отказе от крупных заказов вакцин в прошлом году и ставке на AstraZeneca. На этой неделе была понижена в должности канцлер Министерства здравоохранения Дайна Мурмане-Умбрашко; продолжается расследование в отношении директора Лекарственного департамента Свенса Хенкузенса, который давал правительству неверные сведения. Латвийский парламент решил создать комиссию для расследования действий правительства во время кризиса.

В среду в Латвии сделали рекордное число прививок — более 8 тысяч. Масштабы тестирования в Латвии в разы превышают эстонский показатель: 7 апреля было сделано свыше 24 тысяч тестов.

А латвийские пограничники задержали в Валке первых нарушителей с поддельными тестами. Ими оказались 13 украинцев, которые въехали из Эстонии с поддельными сертификатами о негативном тесте на коронавирус.

Дата публикации 09 апреля 2021 года.