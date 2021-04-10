 

ERR – из-за недоверия к AstraZeneca прививочные центры в Латвии наполовину опустели

10.04.2021, 1:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Латвия тоже столкнулась с недоверием к вакцине AstraZeneca, которая по-прежнему остаётся единственным официально используемым там препаратом для всех категорий населения. В итоге в центры для вакцинации пришло менее половины от запланированного числа желающих сделать прививку. Правительство собирается до 20 апреля пересмотреть порядок иммунизации и расширить целевую группу, пишет ERR.


Reuters

В прошедшие выходные в Латвии открылись крупные центры вакцинации, но больше половины ожидавшихся в них людей не явились на прививку. В основном это было связано с недоверием к вакцине AstraZeneca — и отчасти с праздниками.

В Латвии решили продолжать использование вакцины AstraZeneca и не давать людям возможность свободного выбора подходящего препарата, сообщила в четверг «Актуальная камера». Вакцинируют, в первую очередь, пожилых людей, но правительство собирается к 20 апреля пересмотреть порядок иммунизации и расширить целевую группу.

Между тем в стране продолжаются поиски виновных в отказе от крупных заказов вакцин в прошлом году и ставке на AstraZeneca. На этой неделе была понижена в должности канцлер Министерства здравоохранения Дайна Мурмане-Умбрашко; продолжается расследование в отношении директора Лекарственного департамента Свенса Хенкузенса, который давал правительству неверные сведения. Латвийский парламент решил создать комиссию для расследования действий правительства во время кризиса.

В среду в Латвии сделали рекордное число прививок — более 8 тысяч. Масштабы тестирования в Латвии в разы превышают эстонский показатель: 7 апреля было сделано свыше 24 тысяч тестов.

А латвийские пограничники задержали в Валке первых нарушителей с поддельными тестами. Ими оказались 13 украинцев, которые въехали из Эстонии с поддельными сертификатами о негативном тесте на коронавирус.

Дата публикации 09 апреля 2021 года.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

27.07 / Актриса Оливия де Хэвилленд умерла в возрасте 104 лет

08.12 / США отказались считать санкции против «Северного потока – 2» попыткой контролировать Европу

23.01 / В ПАСЕ отклонили предложение России о дебатах по украинскому языку – нардеп

07.09 / Спасатели эвакуировали потерявшихся в горах Сочи туристов

31.10 / Парламентские выборы в Грузии. Партия Саакашвили побеждает на выборах в Тбилиси – экзит-полл IPSOS

25.01 / Якутский фильм «Пугало» получил премию на фестивале в Норвегии

28.11 / ЕС отреагировал на убийство иранского физика-ядерщика

05.02 / Ефремова этапировали в Москву для следственных действий

30.06 / Нардеп от “Батьківщини” Евтушок принес присягу. В Раде он заменил Белькову, которая сложила мандат

10.11 / Пашинян объявил о подписании заявления о прекращении войны в Карабахе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика