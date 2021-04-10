 

Российские ученые научились выявлять рак и диабет по запаху изо рта

10.04.2021, 1:44, Разное
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Российские медики из Новгородской области сделали важное открытие. Выяснилось, что наличие онкологического заболевания у человека можно выявить по запаху изо рта.

Этот запах оказались способны улавливать лабораторные крысы. В рамках эксперимента они вдыхали воздух, выдыхаемых больными и здоровыми людьми, при этом исследователи отслеживали активность их мозга с помощью электродов. Они установили, что крысы особым образом реагируют на запах изо рта больных людей: они точно определили рак желудка у 77% пациентов и рак лёгких у 71% пациентов. Более того, животные смогли распознать абсолютно всех людей с сахарным диабетом, сообщает телеканал “Царьград”.



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