Госдеп отказался платить Ирану за возможность начать переговоры

США готовы отменить противоречащие Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе санкции, однако Вашингтон не собирается платить за возобновление прямых переговоров с Тегераном и отказываться от всех рестрикций, сообщил представитель Госдепартамента высокого ранга.

«Не вдаваясь в подробности, я бы сказал, что наша позиция состоит в том, что все санкции, которые идут вразрез с СВПД и преимуществами, которые Иран ожидает от СВПД, мы готовы отменить. Но это не означает, что [США отменят] их все, потому что есть некоторые, которые являются обоснованными», – приводит слова американского дипломата ТАСС.

«Мы считаем, что было бы лучше, если бы мы (американцы) могли сесть [за стол переговоров] с иранцами. [Но] платить за это мы не будем. Если они не хотят с нами встречаться, жаль. Просто им будет намного сложнее получить то, чего они, как они говорят, добиваются: взаимного возвращения к соблюдению [СВПД], так как намного сложнее вести обсуждения. Было бы намного проще говорить с Ираном, если бы он сидел по другую сторону стола от нас», – сообщил сотрудник внешнеполитического ведомства США.

«Однако, если такова их позиция, то мы не можем их заставить сесть с нами [за стол переговоров]», – добавил он.

В среду президент Ирана Хасан Роухани сообщил о готовности Тегерана вернуться к выполнению обязательств по ядерной программе при условии снятия всех санкций. В Госдепартаменте США допустили возможность снятия с Ирана лишь части санкций.

Россия на заседании комиссии стран-участниц СВПД призвала стороны вернуться к изначальному варианту сделки. Также Москва предложила неформальную карту по выполнению СВПД.

В марте руководитель и духовный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что власти исламской республики не верят обещаниям США о возвращении к ядерной сделке, Тегеран потребовал от Вашингтона реальных шагов и отмены санкций. 1 марта постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд сообщила о готовности Вашингтона вернуться к ядерной сделке с Ираном.

Ранее США вышли из ядерной сделки с Ираном, в ответ Тегеран отказался от ряда своих обязательств по СВПД, после чего приступил к обогащению урана до оружейного уровня.