 

Госдеп отказался платить Ирану за возможность начать переговоры

10.04.2021, 1:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

США готовы отменить противоречащие Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе санкции, однако Вашингтон не собирается платить за возобновление прямых переговоров с Тегераном и отказываться от всех рестрикций, сообщил представитель Госдепартамента высокого ранга.

«Не вдаваясь в подробности, я бы сказал, что наша позиция состоит в том, что все санкции, которые идут вразрез с СВПД и преимуществами, которые Иран ожидает от СВПД, мы готовы отменить. Но это не означает, что [США отменят] их все, потому что есть некоторые, которые являются обоснованными», – приводит слова американского дипломата ТАСС.

«Мы считаем, что было бы лучше, если бы мы (американцы) могли сесть [за стол переговоров] с иранцами. [Но] платить за это мы не будем. Если они не хотят с нами встречаться, жаль. Просто им будет намного сложнее получить то, чего они, как они говорят, добиваются: взаимного возвращения к соблюдению [СВПД], так как намного сложнее вести обсуждения. Было бы намного проще говорить с Ираном, если бы он сидел по другую сторону стола от нас», – сообщил сотрудник внешнеполитического ведомства США.

«Однако, если такова их позиция, то мы не можем их заставить сесть с нами [за стол переговоров]», – добавил он.

В среду президент Ирана Хасан Роухани сообщил о готовности Тегерана вернуться к выполнению обязательств по ядерной программе при условии снятия всех санкций. В Госдепартаменте США допустили возможность снятия с Ирана лишь части санкций.

Россия на заседании комиссии стран-участниц СВПД призвала стороны вернуться к изначальному варианту сделки. Также Москва предложила неформальную карту по выполнению СВПД.

В марте руководитель и духовный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что власти исламской республики не верят обещаниям США о возвращении к ядерной сделке, Тегеран потребовал от Вашингтона реальных шагов и отмены санкций. 1 марта постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд сообщила о готовности Вашингтона вернуться к ядерной сделке с Ираном.

Ранее США вышли из ядерной сделки с Ираном, в ответ Тегеран отказался от ряда своих обязательств по СВПД, после чего приступил к обогащению урана до оружейного уровня.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

17.01 / Анестезиолог развеял популярные мифы о наркозе

08.09 / Перемирие на Донбассе. Боевики открывали неприцельный огонь вблизи Каменки – штаб ООС

21.10 / Министр юстиции Венгрии заразилась коронавирусом

21.07 / Мадонна заявила о выставленном Россией штрафе в 1 млн долларов

03.07 / ВШЭ решила реорганизовать несколько факультетов

22.03 / Турция пожаловалась РФ на боевые действия Сирии в Идлибе

20.11 / Международную Букеровскую премию получил писатель из Шотландии

18.01 / Китай, РФ и другие – в Bloomberg рассказали, какие внешние вызовы поджидают Байдена

01.03 / Украинских дипломатов задержали в Польше при попытке контрабанды

01.11 / В Лионе задержали подозреваемого в нападении на православного священника

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика