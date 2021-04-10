Welt – Германия «действует в одиночку» — немцы определённо доверяют «Спутнику V»

Пока Брюссель отказывается от коллективного заказа российской вакцины, в условиях неопределённости Германия решает действовать в одиночку, передаёт Welt. Несмотря на предубеждения некоторых стран, жители ФРГ «определённо доверяют российской вакцине»: по результатом опросов, больше половины немцев готовы привиться «Спутником V».

В настоящий момент каждый пятый вакцинированный в Германии привит препаратом от AstraZeneca. Здесь, в Висбадене, спрос также остаётся высоким. Как минимум столь же высока и неопределённость.

МУЖЧИНА: Когда получаешь, видишь и обдумываешь все новости, находишься в состоянии слишком большой неопределённости. Я взял то, что имеется. Возможно, нам следует поступать именно так.

Взять то, что имеется, намерен и федеральный министр здравоохранения Йенс Шпан. Он собирается заказать вакцину «Спутник V» из России. Поскольку ЕС отказывается делать коллективный заказ, Германия планирует действовать в одиночку. Исследования оценивают эффективность вакцины в 91,6 процента.

ТИМО УЛЬРИХС, профессор, эпидемиолог: Тем не менее пока не хватает большого количества данных о фактическом положении дел с вакцинацией. В самой РФ вакцинация препаратом проходит с промедлениями, и она (вакцина. — ИноТВ) в основном идёт на экспорт, то есть, возможно, скоро появится и у нас.

Мекленбург — Передняя Померания и Бавария уже гарантировали себе 3,5 миллиона доз. Федеральные земли по собственной инициативе создают прецеденты ещё до того, как отреагирует федеральный центр. Министр здравоохранения Баварии оправдывает стремление Баварии действовать в одиночку.

КЛАУС ХОЛЕЧЕК, ХДС, министр здравоохранения Баварии: Разумеется, мы готовы обсудить со всеми остальными федеральными землями совместные действия, но сейчас нам необходимо воспользоваться случаем, и мы не можем ждать. Я считаю, что во время кризиса, когда мы переживаем третью волну, это в порядке вещей.

Более 50 стран по всему миру уже получили доступ к «Спутнику V». Словацкий фармацевтический регулятор теперь критикует производителя вакцины за то, что опубликованные данные по «Спутнику V» не идентичны фактически поставляемому препарату. В настоящее время Европейское агентство лекарственных средств всё ещё проводит экспертизу вакцины.

ТОМАС МЕРТЕНС, профессор, председатель Постоянной комиссии по вакцинации: Я уверен, что использование вакцины в Германии будет невозможно без соответствующего одобрения.

При этом в стране определённо доверяют российской вакцине. 57 процентов граждан привились бы «Спутником V».

Дата выхода в эфир 08 апреля 2021 года.