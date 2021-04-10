Anadolu – турецкие туроператоры очень ждут российских туристов по всем направлениям

Турция надеется, что с открытием нового туристического сезона в страну направится много туристов из России, которые будут проявлять интерес к разным регионам страны. По статистике, в прошлом году по программе безопасного туризма в Турции побывало более 1,5 миллионов россиян, которым начали предлагать всё более широкий набор направлений для отдыха, пишет Anadolu.

После смягчения карантинных ограничений в прошлом году Анталья, которую часто называют туристической столицей Турции, приняла более 3,5 миллионов туристов в рамках специальной сертификационной программы «Безопасный туризм». При этом более 1,5 миллионов из общего числа туристов, выбравших Анталью, где предлагаются услуги здорового и безопасного отдыха, составили россияне, пишет турецкое информагентство Anadolu.

Поэтому местные туроператоры надеются, что и новый туристический сезон в Анталье начнётся с прибытия туристов из России, которые смогут безопасно отдохнуть по программе, запущенной при содействии Министерства культуры и туризма Турции для минимизации рисков заражения COVID-19. Как рассказал в интервью Anadolu глава Ассоциации профессиональных отельеров Турции (POYD) Улькай Атмаджа, в этом году российские туристы смогут разнообразить направления своего отдыха.

При этом у отдыхающих из России, которые раньше традиционно предпочитали Анталью, может возрасти интерес к разным регионам Турции, говорится в статье. Атмаджа подчеркнул, что все приготовления к началу нового туристического сезона в Турции уже завершены, и при этом было приложено немало усилий для того, чтобы расширить туристический сезон до 12 месяцев и иметь возможность осуществлять туристическую деятельность по всей стране.

По его словам, представители отрасли ожидают, что туристы из разных стран начнут активно прибывать в Турцию уже в апреле. Он также отметил, что многим россиянам очень нравится Турция как из-за своего климата и географического положения, так и в силу своей национальной кухни и исторических достопримечательностей. Поэтому необходимо использовать эти преимущества и создать условия для того, чтобы русские активнее отдыхали во всех регионах Турции, подчеркнул Атмаджа.

Он также пояснил, что после снятия карантинных ограничений, связанных с пандемией COVID-19, в Турции были разработаны новые маршруты для большего числа людей и увеличены альтернативные предложения на всей территории страны. «Важнейший вопрос, о котором мы говорим много лет, — это разнообразие в сфере туризма. Создание альтернатив во времена кризиса принесло большую пользу. Министерством культуры и туризма были инициированы работы по развитию альтернативного туризма в таких сферах, как культура, гастрономия», — рассказал Атмаджа, подчеркнув важность разнообразия предложений в сфере туризма.

В частности, турецкие туроператоры в последнее время начали активно предлагать туристам отдых в горнолыжных центрах, особенно в зимние месяцы. Организуются также различные туры и на восток страны, где туристам предлагают ознакомиться не только с культурными достопримечательностями, но и с гастрономическими деликатесами. «Каждый кризис создаёт свои альтернативы. В период пандемии мы впервые увидели россиян, отдыхающих на мегаяхтах в Мармарисе, Бодруме. Возможно, в этом году мы сможем увидеть россиян во всех уголках Турции», — заявил Атмаджа в интервью Anadolu.

Глава Фонда устойчивого развития культуры и туризма Anatolity Джем Кынай, который известен также как разработчик системы «всё включено», тоже считает, что Анталья является важным туристическим направлением для россиян — однако туроператоры предприняли активные шаги для развития и других регионов.

«Они открыли горнолыжный туризм, возили российских туристов в Эрджиес и Паландокен. Они также доставляют туристов из России в Мардин. Россияне отдыхали и в регионе Эгейского моря. Во время пандемии русские открыли для себя разные красивые места Турции. Это хорошая динамика для нашей страны, теперь мы будем видеть российских туристов повсюду», — рассказал Кынай в интервью Anadolu. Он также подчеркнул, что благодаря сертификационной программе здорового и безопасного туризма Турция постаралась внушить доверие отдыхающим и рассчитывает на большой поток туристов, говорится в статье.