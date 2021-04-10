Главред – украинский эксперт пообещал России «много трупов» и «жёсткие санкции» в случае нападения

В случае если РФ нападёт на Украину с целью обеспечить Крым водой, российским войскам придётся идти по чистому полю и они будут лёгкой мишенью, считает политический и экономический эксперт Тарас Загородний. Как рассказал он в комментарии порталу «Главред», Кремль также столкнётся с рядом негативных последствий в виде санкций, которые убьют российскую экономику.



Reuters

Если РФ решится на попытку нападения на Украину с целью обеспечить Крым водой, то Кремль столкнётся с рядом негативных последствий, поскольку это уже будет прямая агрессия. Об этом в комментарии порталу «Главред» рассказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

«Решившись на такой шаг, Москва уже не отмажется, сославшись на то, что в Херсонской области оказались какие-то трактористы и шахтёры, которые случайно где-то нашли российское оружие», — рассказал эксперт.

По его словам, от границы с Крымом до Каховки — приблизительно 80 км. Это значит, что российским войскам придётся идти по чистому полю и они будут лёгкой мишенью.

«И даже если они захватят эти 80 километров, им придётся удерживать приличный кусок территории, что чисто логистически очень сложно будет сделать — украинская армия ведь будет отвечать. Это значит, что потери РФ будут большими: трупов будет много, тысячи. А потока гробов в Россию в Кремле точно не хотят», — добавил эксперт.

Загородний считает, что если бы РФ могла, она бы уже давно воевала, но в Кремле понимают, что война неизбежно приведёт к дополнительным санкциям.

«Болевые точки, по которым может ударить Запад: ограничение на суверенный долг, что Россию пугает, отключение от системы SWIFT, что сулит неприемлемые для РФ потери, а также возможное эмбарго на поставки российской нефти, что совершенно убьёт российскую экономику. То же касается сценария, предполагающего вторжение со стороны Белоруссии: тогда точно с Россией никто нянчиться не будет — против неё будут введены жёсткие санкции», — резюмировал эксперт.