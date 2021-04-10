 

В Южном Бутове появилось здание для блока начальных классов

10.04.2021, 0:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Москве продолжают активно строиться образовательные учреждения. В настоящий момент нехватки школ и детских садов нет, однако столица работает на опережение. Учебные заведения появляются во всех районах города, чтобы дети не тратили много времени на дорогу.

Так, в Южном Бутове возвели здание для блока начальных классов. Там могут обучаться до 300 детей. При необходимости здание может трансформироваться в детский сад. По словам руководителя Департамента градостроительной политики города Москвы Сергея Левкина, предусмотрена комбинированная форма – школа на 200 учеников и детский сад на 100 воспитанников.

Общая площадь трехэтажного здания составляет почти 5,7 тысячи квадратных метров. Там располагаются учебные классы с рекреациями и санузлами. Они могут стать групповыми комнатами. По четыре помещения находится на каждом этаже. Столовая может стать музыкальным залом, если это будет необходимо.

Школа находится по адресу: улица Брусилова, дом 29, корпус 1а. Всего в Южном Бутове два здания-трансформа. Такое же сооружение ранее появились на улице Адмирала Лазарева. Еще одна школа, которая может стать детским садом, есть в районе Куркино – на Воротынской улице.

За последние 10 лет в Москве было построено 418 зданий образовательных учреждений. В ближайшие несколько лет в столице планируется возвести еще около 100 детских садов и школ.

Стоит отметить, что в Южном Бутове было благоустроено 304 двора, открыт сквер Защитников московского неба, проведен ремонт в 176 домах и 6511 подъездах. Помимо этого, были заменены и отремонтированы 273 лифта, построено пять детских садов и две школы, два физкультурно-оздоровительных комплекса, отремонтированы и созданы 50 детских площадок.

Ранее “Дни.ру” писали о строительстве учебных заведений в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО). Там возведут шесть детских садов на 1495 мест и восемь школ на 8670 мест. Эти объекты планируется построить в 2022 году. В районе уже открыли 19 общеобразовательных и 54 дошкольных учреждения.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.08 / Игорь Крутой высмеял «пьяную» импровизацию Галкина с Басковым и Мазаевым

01.02 / Общение на русском и стильные образы: Анна Курникова показала подросшую дочь Машу

23.12 / Далеко ли до конца иглы?

10.02 / Старшая дочь Коби Брайанта подписала контракт с модельным агентством

22.07 / Личное: Пора рыбачить…

29.03 / «На встрече с адвокатами был в футболке»

16.10 / Мнение: Санкции “За Навального”

01.03 / Суд в Комсомольске-на-Амуре внес роман Островского «Как закалялась сталь» в список экстремистских материалов

26.06 / Российский онколог сообщил о способности подсолнечного масла вызвать рак

29.09 / В Амурской области убили краснокнижного тигра Павлика: подозреваемые задержаны

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика