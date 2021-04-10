 

Мнение: Вот это поработали!

10.04.2021, 0:46, Разное
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Вот на какой результат совместной работы прокуратуры, ФСБ и УФСИН я наткнулся на сайте прокуратуры Москвы, из песни слова не выкинишь:

"Хорошевская межрайонная прокуратура г. Москвы совместно с УФСБ России по г. Москве и Московской области и ОСБ УФСИН России по г. Москве провела проверку по факту неправомерных действий должностного лица ФКУ СИЗО-3 УФСИН России по г. Москве.

Установлено, что сотрудник изолятора получил на расчетный счет денежные средства в качестве взятки от посредника, занимающегося незаконным сбытом следственно-арестованным мобильных телефонов и их комплектующих. За незаконное вознаграждение сотрудник изолятора пронес их на территорию режимного объекта и передал лицам, содержащимся в СИЗО.

Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ для решения вопроса об уголовном преследовании.

По результатам их рассмотрения возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере, за незаконные действия) и по ч. 2 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий)"

Как оцените? Мощный результат трех ведомств?
А может это шутка? Публикация была 1 апреля!

Что скажите?

Источник: Достало



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