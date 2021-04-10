 

Глава ВОЗ предупредил о падении эффективности вакцин при мутациях коронавируса

10.04.2021, 0:36, Новости дня
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Существующие вакцины от коронавируса при значительных мутациях COVID-19 могут быть недостаточно эффективны, сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Как вы знаете, вирус быстро меняется, происходит мутация, и у нас есть несколько вариантов из разных стран. Если изменение мутации вируса достаточно значительное, даже те вакцины, которые у нас есть сейчас, могут не сработать», – цитирует главу ВОЗ РИА «Новости».

По его словам, необходимо оперативно увеличить охват вакцинацией, в ином случае у заболевания будет пространство для распространения, циркуляции и дальнейших мутаций.

В этом случае новые варианты COIVD-19, против которых действующие вакцины не работают, попадут в те страны, где охват вакцинацией высок, указал гендиректор ВОЗ.

В январе глава ВОЗ заявлял, что вакцин от коронавируса хватит на всех, однако необходимо добиться равного распределения существующих препаратов для вакцинации групп риска во всех странах мира, иначе пандемия может затянуться. Также Гебрейесус сообщил об угрозе «катастрофического морального провала» из-за того, что вакцины от COVID-19 распределяются неравномерно и беднейшие страны практически не получают к ним доступа.



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