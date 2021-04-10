Британский журналист написал о решающей роли СССР в победе над Гитлером

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10.04.2021, 0:36, Новости дня
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Британский телеведущий Джонатан Димбилби написал книгу о Второй мировой войне, чтобы опровергнуть убеждения среди своих соотечественников, что Гитлера победили британцы при поддержке американцев.

Его новая книга «Барбаросса»: как Гитлер проиграл войну» рассказывает о решающей роли СССР в победе во Второй мировой войне, сообщила в пятницу газета The Daily Telegraph. «Как и многие другие представители моего поколения, я был воспитан в убеждении, что именно британцы при поддержке американцев победили Гитлера. О Советском Союзе (его роли – ред.ВЗГЛЯД) почти не упоминалось. Но теперь мне стало совершенно очевидно, что такое повествование привело к серьезному искажению фактов, которые до сих пор формируют наше мировоззрение. Вот почему я написал свою новую книгу», – сказал 76-летний автор, передает ТАСС.

В своей книге он называет вторжение Гитлера в СССР «самой крупной, кровавой и варварской» военной операцией в истории. «Если бы он (Гитлер–ред.ВЗГЛЯД) достиг своей цели уничтожить Советский Союз, он стал бы хозяином судьбы Европы. Как бы то ни было, к тому времени, когда его армии вышли на подступы к Москве, любая перспектива реализации своего бредового видения Тысячелетнего рейха уже исчезла», – подчеркнул автор.

Димбилби пишет, что переломным моментом во Второй мировой войне стала не высадка союзников в Нормандии в июне 1944 года, как это принято считать на Западе, а провал операции «Барбаросса», плана нападения нацистской Германии на СССР.

Димбилби с начала 1970-х в разные годы был ведущим на телеканале ITV и радиостанции BBC Radio 4. В 2008 году он опубликовал книгу «Россия: путешествие в сердце страны и ее народа», которую написал после своего путешествия по России.

«Барбаросса»: как Гитлер проиграл войну» будет доступна в продаже на английском языке с 15 апреля.



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