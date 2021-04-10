Мнение: Пытка запахом жареной курицы

Алексей Навальный продолжает голодовку, добиваясь реализации законного права «пригласить врача-специалиста за свой счет».

Правда ФСИН утверждает, что Навального якобы перевели в медсанчасть ИК-2. Но перевели-то его не для того, чтобы лечить межпозвонковые грыжи, а из-за температуры и кашля.

Между тем пока Навальный находился в бараке, его пытали запахами жареной курицы.

Дословно:

«Разговариваю с адвокатом на днях.

Он: они обычно подсаживают к голодающему человека и загоняют ему море курицы. Чтоб жарил и ел ее на глазах у протестующего.

Я смеюсь: не, это слишком, да и невозможно у нас в принципе. На кухне готовить запрещено и не на чем. Только чайник есть. А курица вообще под тотальным запретом. Ее ни купить, ни в передаче получить нельзя.

И что вы думаете? Через два дня захожу на кухню попить, там стоит радостный “дневальный” и жарит курицу! Плитку притащили! Потом хлеб начали жарить и еще что-то. И так теперь целыми днями. Все правила и распорядки отменили. Пир и либерализация!»

Отсюда.

Как все знакомо. Ничего нового. Когда я сидел в менделеевской ИК-10 и меня в очередной раз закрыли в ШИЗО, объявил голодовку. И тогда зам по безопасности и режиму колонии (или «кум») Айдар Салихов придумал такое изуверство. На завтрак, обед и ужин в камеру ШИЗО заносили еду, которую привозили из ресторана в Менделеевске. Борщи да пельмени, голубцы да шашлыки, оливье да цезари… И все это стояло в камере на столе, но к еде я так ни разу и не притронулся… Эти запахи были настоящей пыткой. Потому что эта пытка началась на четвертый день голодовки. И это были самые трудные дни, на 7-8 день голодовки чувства голода уже притупилось, организм уже не требовал еды…

В общем, хорошо понимаю Алексея…

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