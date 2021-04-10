Мнения: Эрдоган показал себя настоящим султаном

На днях в международный обиход вошел новый термин – «Софагейт» (по аналогии с Уотергейтом – грандиозным скандалом, который привел к отставке действующего на тот момент президента США Ричарда Никсона). Вопрос в том, приведет ли Софагейт к аналогичной отставке глав Евросоюза (за профнепригодность), а также к жесткому наказанию Турции за то унижение, которому в рамках этого скандала была подвергнута Европа.

На днях в международный обиход вошел новый термин – «Софагейт» (по аналогии с Уотергейтом – грандиозным скандалом, который привел к отставке действующего на тот момент президента США Ричарда Никсона). Вопрос в том, приведет ли Софагейт к аналогичной отставке глав Евросоюза (за профнепригодность), а также к жесткому наказанию Турции за то унижение, которому в рамках этого скандала была подвергнута Европа.

Фабула скандала такая. Высшие чиновники ЕС в лице председателя Евросовета Шарля Мишеля и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен прибыли в Турцию на важнейшие переговоры с тамошним султаном Реджепом Эрдоганом. Турецко-европейские отношения находятся в глубоком кризисе (связанном как с агрессивным поведением Анкары, так и с отказом Европы выполнять данные ранее обещания и интегрировать Турцию в ЕС, а также рассматривать ее как равноправного партнера в международных делах), поэтому европейские политики привезли «оливковую ветвь» в форме различных предложений о сотрудничестве. Визит, по словам Шарля Мишеля, стал «результатом тщательной подготовки и дипломатической работы, проделанной в течение многих месяцев, чтобы вернуть эту страну к более конструктивному подходу в ее отношениях с ЕС».

После протокольной фотосъемки они втроем (оба еврочиновника и глава Турции) направились в зал для переговоров, но там под флагами было всего два кресла – одно для европейцев, одно для Эрдогана. Первым в европейское кресло сел Шарль Мишель, а госпожа фон дер Ляйен осталась в удивлении стоять. В итоге она тоже села – но не на колени к Шарлю Мишелю, а на софу, находящуюся в некотором удалении от высоких переговаривающихся сторон. Отсюда скандал и назван Софагейтом.

И если кто-то думает, что после переговоров турецкая сторона извинилась за произошедшее, то это не так. В МИД Турции заявили, что все было сделано по протоколу. Странное заявление, ведь представители протокольной службы ЕС рассказали о том, что во время проверочных мероприятий их специально не пускали в зал, где готовились переговоры. К тому же, видимо, турецкие дипломаты считают, что у людей память как у рыбки гуппи, и они не помнят, как на переговорах Эрдогана с предыдущим составом европейской элиты (главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и председателем Евросовета Дональдом Туском) все они сидели на трех креслах, поставленных в ряд или просто друг возле друга.

Со всех сторон

Европа, конечно, была возмущена, назвала произошедшее самым настоящим унижением. «Софагейт стал катастрофой со всех сторон: геополитики, межинституциональных отношений внутри ЕС, гендерного равенства», – говорит депутат Европарламента Софи инт Велд.

И с ней не поспоришь. В геополитическом плане Турция демонстративно унизила Евросоюз. Еще раз – страна, которая в лучшем случае считается региональным лидером, позволяет себе протокольно унижать один из двух центров коллективного Запада. В институциональном плане Эрдоган продемонстрировал, что председатель Евросовета (высшего политического органа ЕС) Шарль Мишель стоит выше, чем глава Европейской комиссии (высшего исполнительного органа ЕС) Урсула фон дер Ляйен. Точнее, позволил это продемонстрировать Шарлю Мишелю, фактически предложив лишь одно кресло и позволив представителям ЕС побороться за то, кто первый в него сядет.

Если внимательно посмотреть на композицию симметричной «рассадки», то софа госпожи фон дер Ляйен была напротив софы, где сидел министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. То есть статус фон дер Ляйен приравняли к статусу главы внешнеполитического ведомства. Для понимания – главой общеевропейского МИДа является Жозеп Боррель, и он находится в подчинении у госпожи фон дер Ляйен.

Ну и, наконец, Эрдоган показал женщине, что ее место – не в кресле, а на диване. Причем показал аккурат после того, как своим решением вывел Турцию из-под действия Стамбульской конвенции о защите прав женщин. «Сначала они выходят из Стамбульской конвенции, а теперь оставляют президента Европейской комиссии без места в ходе официального визита. Позор», – возмущается депутат Европарламента от Испании Иратче Гарсиа Перес.

«Прагматики»

Но позор не Эрдогану. Лидер Турции действовал абсолютно правильно – не с точки зрения этикета (это обыкновенное хамство), а с точки зрения внутриполитической и внешнеполитической логики. Напомним, что он мнит себя султаном – а значит, должен показывать электорату и другим султанам Ближнего Востока, что стоит выше всяких там председателей и президентов «неверных» стран. Тем более тех, что позволяют себе унижать Турцию и мариновать ее по вопросу евроинтеграции. То есть Эрдоган фактически победил на переговорах еще до их начала.

Позор европейским политикам. Причем именно обоим – и Шарлю Мишелю, который сел в кресло, и Урсуле фон дер Ляйен, которая села на софу. Да, они говорят, что поступили прагматично. «Осознавая прискорбный характер ситуации, мы предпочли не усугублять ее публичной сценой», – пояснял господин Мишель. Примерно то же самое сообщил и представитель госпожи фон дер Ляйен – по его словам, глава Еврокомиссии посчитала нужным «поставить суть переговоров выше протокола». Словно и не понимая, что в тот самый момент, когда Урсула фон дер Ляйен решила не устраивать сцену, не требовать установить еще одно кресло или не изыскать альтернативный выход из ситуации (например, подойти к Эрдогану и с улыбкой на лице попросить его уступить место женщине, поставив тем самым турецкого лидера в дурацкое положение), вся тщательная работа по подготовке переговоров отправилась в мусорный ящик. Эрдоган увидел европейскую слабость и разобщенность, потерял даже остатки уважения к еврочиновникам – а без уважения серьезные соглашения либо не заключаются, либо долго не живут.

И когда некоторые евродепутаты задают вопросы из серии «сколько мы это будем терпеть», то речь в них должна идти не столько о поведении Эрдогана (о чем она и шла), сколько о качестве нынешней европейской элиты. Которая уже не первый раз вкушает протокольные унижения от восточных лидеров и демонстрирует всему миру, что Евросоюз – не самый авторитетный партнер по переговорам.

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