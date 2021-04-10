 

Заведующий патологоанатомическим отделением в Брянске арестован за мошенничество

10.04.2021, 0:14, Новости дня
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Суд арестовал заведующего патологоанатомическим отделением Брянской областной больницы, где были задержаны 11 сотрудников, подозреваемые в мошенничестве при выдаче тел, сообщило региональное СУ СК России.

«По ходатайству следователей заведующему патологоанатомическим отделением судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, одной из его подчиненных, а также двум лицам, оказывавшим ритуальные услуги – мера пресечения в виде запрета определенных действий, состоящая в запрете на общение с другими участниками по делу, ограничении пользования средствами коммуникации», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее в Брянске была задержана преступная группа из 11 патологоанатомов и семи ритуальных агентов. Следствие полагает, что они вводили в заблуждение родственников умерших и требовали деньги за ускоренное получение тел. Предварительно установлено, что за два месяца подозреваемые обманули более 80 граждан, незаконно получив более 400 тыс. рублей.

Этим четырем фигурантам, по данным СК, уже предъявлены обвинения в совершении мошенничества. Отмечается, что некоторым из 14 подозреваемых следователь избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, другим – мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Ранее бывшего главного паталогоанатома Волгограда отдали под суд за подмену органов умершей беременной женщины.



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