 

В Киеве оценили вероятность повторения Сребреницы в Донбассе

10.04.2021, 0:14, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Повторения в Донбассе ситуации, похожей на трагедию в боснийской Сребренице, не может быть, Киев не будет насильно освобождать свои территории, сообщил вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

По словам Резникова, политико-дипломатический путь разрешения ситуации в Донбассе должен и далее обсуждаться в «нормандском формате» и в трехсторонней контактной группе в Минске, передает РИА «Новости».

«Что касается того, возможно ли такое на Украине. Нет, невозможно. Во-первых, Украина не имеет никакого плана по насильственному освобождению тех территорий, потому что мы всюду заявляем о политико-дипломатическом пути… Говорить о том, что мы сегодня в Украине боимся Сребреницы, мы ее не боимся, мы не можем такого себе допустить», – сообщил Резников в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» на канале «Украина».

Ранее в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об угрозе повторения в Донбассе ситуации, похожей на трагедию в боснийской Сребренице. В четверг замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил о заинтересованности РФ в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что РФ будет вынуждена встать на защиту своих граждан, проживающих на территории Донбасса, «если там будет устроена Сребреница».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

26.11 / Рубль вырос к доллару и подешевел к евро

14.08 / В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом

28.11 / В поездах пассажирам снова будут продавать чай и кофе – “Укрзалізниця”

19.08 / ЕС не стал призывать Белоруссию к новым выборам

12.07 / Ляшко: Я – фанат “Динамо” (Киев) с шестилетнего возраста

28.03 / Принца Уильяма назвали самым сексуальным среди лысых мужчин

05.11 / Украина рассматривает возможность задействования своих мощностей в производстве вакцины против коронавируса фирмы AstraZeneca – Степанов

13.02 / Амстердам перехватил у Лондона статус европейского центра торговли акциями

21.02 / В России администрация школы пожаловалась в полицию на посты ученицы в соцсети, посвященные акции протеста

07.01 / Умер Народный артист РФ Валерий Хлевинский

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика