В Киеве оценили вероятность повторения Сребреницы в Донбассе

Повторения в Донбассе ситуации, похожей на трагедию в боснийской Сребренице, не может быть, Киев не будет насильно освобождать свои территории, сообщил вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

По словам Резникова, политико-дипломатический путь разрешения ситуации в Донбассе должен и далее обсуждаться в «нормандском формате» и в трехсторонней контактной группе в Минске, передает РИА «Новости».

«Что касается того, возможно ли такое на Украине. Нет, невозможно. Во-первых, Украина не имеет никакого плана по насильственному освобождению тех территорий, потому что мы всюду заявляем о политико-дипломатическом пути… Говорить о том, что мы сегодня в Украине боимся Сребреницы, мы ее не боимся, мы не можем такого себе допустить», – сообщил Резников в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» на канале «Украина».

Ранее в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об угрозе повторения в Донбассе ситуации, похожей на трагедию в боснийской Сребренице. В четверг замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил о заинтересованности РФ в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что РФ будет вынуждена встать на защиту своих граждан, проживающих на территории Донбасса, «если там будет устроена Сребреница».