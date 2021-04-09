Пешеходный мост через Яузу возле станции метро “Электрозаводская” построят в 2022 году

Реки являются визиткой карточной столицы, транспортной артерией, туристическим аттракционом. Вместе с тем они представляют серьезную преграду для связности районов города. Не все мосты, которые были построены ранее, справляются с этой задачей.

Москва быстро развивается. В городе появляются новые жилые кварталы и крупные объекты. Если точки притяжения разделяет река, то горожане испытывают неудобство. Например, станции “Электрозаводская” Большой кольцевой и Арбатской-Покровской линий труднодоступны для жителей Рубцовской набережной из-за реки Яуза.

Сейчас возле станций подземки и железнодорожной платформы создается ТПУ “Электрозаводская”. Чтобы до этого места смогли добраться все местные жители, строится пешеходный мост через Яузу. Сооружение соединит Семеновскую и Рубцовскую набережные.

Глава Комитета государственного строительного надзора города Москвы Олег Антосенко рассказал, что в настоящий момент возводится фундамент первой башни со стороны станции метро. Строительство моста планируется завершить в 2022 году, а всего ТПУ – в 2023-м.

Строительные работы пристально контролируют специалисты. Например, недавно они осмотрели выполненные бетонные работы, оценили качество железобетонных поверхностей и класс арматурной стали, а также соответствие планового положения строящегося моста требованиям проекта.

Басманный район быстро развивается. Там были обновлены 239 дворов и шесть скверов, открыт парк “Горка”, отреставрирован детский городок “Сказки Пушкина”. Помимо этого, благоустроены территории 14 школ и 17 детских садов.

В рядом находящемся районе Соколиная гора было обновлено 224 двора, 182 площадки и пять зон отдыха. Также открыто три станции Московского центрального кольца и благоустроены территории 10 школ и пяти детских садов.

Напомним, ранее “Дни.ру” писали о реставрации старинного здания в Басманном районе. Власти решили отремонтировать дом, который был построен в 1900 году. Он находится по адресу:

Покровский бульвар, дом 8, строение 2. Это здание является исторически ценным градоформирующим объектом.