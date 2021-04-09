 

Мнение: Как пропагандисты нервничают

09.04.2021, 23:40, Разное
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Оказывается, я как-то совершенно пропустил еще один совсем уж забойный случай с ведущим Андреем Норкиным и передачей “Место встречи” на НТВ (куда я и сам ходил, но, слава богу, забросил). Норкин-то, оказывается, уже давно начал съезжать с катушек: осенью прошлого года он выгнал у себя из студии не кого-нибудь, а САМОГО Петровича, то бишь журналиста и писателя А.Никонова!

Особенно впечатлило, как Норкин грозил Никонову, что тот “кровавыми соплями умоется”. Интеллигентный разговор, вот это я понимаю! А ведь по крайней мере еще осенью большой и красивый фотопортрет Никонова висел в коридоре Останкино, перед той студией, где НТВ снимает “Место встречи”. В галерее как бы “самых знаменитых” гостей сего ток-шоу. И вот – такой афронт! Мда… Интересно, сейчас его сняли или нет?

Хоть и полгода прошло, но мне вот задним числом обидно за Петровича. За что ж его так? Главное, добро б он действительно хамил. Так ведь ни капли!

И вот недавно вконец разнервничавшийся Норкин сам бежал в разгаре передачи из той студии, из которой он сам столько раз выгонял “гостей”. Видать, достало его проклятие Никонова! Никонов с гомеопатами и парапсихологами знается, ему пальца в рот не клади. Попался, пропагандист! (2019)

Кстати, кто помнит: Петрович на эти ток-шоу сейчас ходит? Или с тех пор завязал?

Источник: Размышления вольного социолога



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