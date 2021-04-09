 

Мнение: К Роману Анину пришли отрудники ФСБ

09.04.2021, 23:30, Разное
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Сотрудники ФСБ пришли с обыском к главному редактору «Важных историй» и экс-журналисту «Новой газеты» Роману Анину.

Защитник Адвокат Василий Грищук уточнил, что по месту жительства проводятся следственные действия. По данным адвоката, обыск связан с делом о нарушении неприкосновенности частной жизни, совершенном лицом с использованием своего служебного положения (ч. 2 ст. 137 УК).

Дело было возбуждено еще 20 сентября 2016 года и возобновлено 24 марта 2021 года. Обыск санкционировал 7 апреля Басманный суд. После следственных действий Анин поедет с адвокатами в Следственный комитет.

Дело связано с текстом «Секрет „Принцессы Ольги“. Как руководитель „Роснефти“ Игорь Сечин связан с одной из самых роскошных яхт в мире?», который был опубликован в «Новой газете» в 2016 году. Сечин тогда подал иск, и по решению суда было выпущено опровержение.

В декабре прошлого года неизвестные пытались взломать аккаунты шестерых авторов расследования «Важных историй» о бизнесмене Кирилле Шамалове. В том числе Роман Анин сообщал о неудачной попытке взлома.

В марте компания «Роснефть» подала иск против издания из-за расследования о сделке с итальянской компанией Pirelli. Позже иск подала и одна из героинь публикации.

До появления «Важных историй» Анин работал в «Новой газете».

Отсюда

Очевидно, что Роман – не первый и не последний, к кому пришли сотрудники ФСБ. Мне интересно, кто следующий?

Источник: Ирек Муртазин



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