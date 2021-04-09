Решение об остановке авиасообщения с Турцией могут принять в понедельник
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Авиасообщение РФ с Турцией может быть приостановлено на совещании в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса, сообщил источник.
Такое решение может быть принято в понедельник, сообщил собеседник РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что полеты в Турцию могут быть приостановлены из-за риска распространения коронавируса. Роспотребнадзор отмечал, что из этой страны было завезено больше всего новых штаммов заболевания.
Премьер Михаил Мишустин поручал снизить риски ввоза новых штаммов коронавируса в Россию.
Напомним, с 1 апреля РФ возобновила авиасообщение с ФРГ, Сирией, Венесуэлой, Таджикистаном, Шри-Ланкой и Узбекистаном.
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