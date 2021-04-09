Госдеп США либерализовал правила контактов с Тайванем

Госдепартамент США выпустил новые, «более либеральные» правила контактов с представителями Тайваня, которые отражают «углубление неофициальных отношений» между Вашингтоном и Тайбэем, говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

«Госдепартамент выпустил новые правила для контактов правительства США с коллегами в Тайване, чтобы поощрить взаимодействие правительства США с Тайванем, которое отражает углубление наших неофициальных отношений», – приводит текст документа ТАСС.

«Это новое руководство делает более либеральными правила контактов с Тайванем», – отметил Прайс, отметив также, что в этих новых правилах Тайвань признается «важным экономическим партнером и партнером в области безопасности».

Напомним, в начале марта в Белом доме заявили о намерении новой администрации США содействовать Тайваню в сохранении потенциала самообороны. В конце января Госдеп США пообещал продолжить оказывать помощь Тайваню по военной линии. В ноябре 2020 года на Тайвань с необъявленным визитом прибыл контр-адмирал ВМС США.

Кроме того, в августе 2020 года Тайвань посещали глава минздрава США и замглавы Госдепа США по экономическому росту, энергетике и окружающей среде. США также требовали поддержать участие Тайваня в работе ООН. Китай неоднократно требовал от США не подрывать суверенитет КНР и выражал протест из-за поставок Тайваню американского оружия.