 

Строительство детской поликлиники в Савеловском районе завершится в 2022 году

09.04.2021, 23:02, Разное
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Власти Москвы понимают, насколько важно, чтобы жители всех районов города могли получать качественную медицинскую помощь, поэтому в ближайшие три года планируется возвести порядка 70 медицинских объектов. В это число входят 30 поликлиник.

Новые медучреждения будут работать по новому московскому стандарту. Здания строятся просторными и комфортными для всех категорий граждан. В зонах ожидания будет установлена удобная мебель, а в кабинетах врачей – современное диагностическое оборудование.

Облик здания – важная часть при строительстве. Учреждение должно выглядеть красиво и современно, чтобы горожанам было приятно в нем находится. Хорошее настроение пациента – первый шаг на пути к выздоровлению, поэтому дизайн поликлиник и больниц прорабатывается тщательно.

Так, в следующем году в Савеловском районе (Вятская улица) завершится строительство детской поликлиники на 320 посещений в смену. Там будут кабинеты дежурного врача, приема анализов и введения инъекций. Также можно будет получать справки, направления и больничные.

Согласно проекту, в детской поликлинике в Савеловском предусмотрены административное и служебно-бытовые помещения, а также кафе быстрого питания. Помимо этого, будут отделение платных медицинских услуг, реабилитации, педиатрическое отделение и кабинеты врачей-специалистов.

Особенность здания – его необычный дизайн. Между первым и вторым этажами не будет потолочных перекрытий. Поликлинику смогут посещать маломобильные граждане. Специально для них будут установлены лифты и пандусы, а также нанесут тактильную разметку.

Кроме того, планируется благоустроить территорию новой поликлиники. Рядом с зданием сделают велопарковку и детскую площадку. По проекту, предусмотрены газон и цветники, деревья и кустарники.

Стоит отметить, что в Савеловском районе было благоустроено 72 двора, 56 детских площадок и две зоны отдыха, установлены 76 опор освещения, высажено 1518 деревьев и кустарников. В этой части города разбито 2,1 тысячи квадратных метров цветников и 28 тысяч квадратных метров газонов.

Также в Савеловском районе отремонтировано 22 дома, 715 подъездов, установлено 18 новых лифтов, приведены в порядок две спортивные и две общеобразовательные школы. Была построена новая сеть дождевой канализации и открыта станция “Савеловская” Большой кольцевой линии.



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