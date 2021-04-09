Лишь бы выжить – Личное мнение

Большинство российских пенсионеров живут крайне бедненько. Люди они скромные, редко жалуются, а многие так и вообще померли.

Если бы не Людмила Поргина, вдова Николая Караченцова, мы бы никогда и не узнали о бедах наших стариков.



Фото: Соцсети

Людмила, получающая пенсию 50 тысяч в месяц, но мечтавшая бы получать 150, еле-еле сводит концы с концами.

Переехала на дачу — ну, как дачу? Скорее, это подмосковная вилла, а квартиру сдаёт, чтобы как-то выжить.

«Я живу на эти деньги, а так бы давно умерла от голода».

Дача тоже есть — в Болгарии.

«Вижу, какие налоги надо заплатить, и ужасаюсь. Конечно, денег не хватает на все это», — плачется Поргина, пересчитывая пенсию.

Ну, ещё бы — двухэтажный особняк в природном парке Лосиный остров. Не каждый олигарх теперь осилит домик там. И никакой пенсии, конечно, не хватит, чтобы заплатить тысяч 10 налогов в год!

Впрочем, всё познаётся в сравнении. 15 лет Ленком платил Поргиной зарплату. Это — дело чести, говорил директор театра. 200 тысяч Люде. 200 — Николаю. Не хватало? Можно сходить к Малахову и посидеть на диванчике.

У Людмилы — грандиозные планы, хоть ей и тяжело вдовствовать. Шляпки, модные очки, а хочется ещё и в Италию — Болгария, согласитесь, совсем не то.

«Первая в моем списке стран – Италия. А уже после – Болгария, где нам с Колей наш сын построил дачу».

Откровенно скажу: жутко сочувствую Поргиной. Чуть не плачу. Сколько там приносит квартира в центре, сдаваемая под магазин? Копейки! Пенсия эта в полтосик в месяц. Зарплатка из театра — вот как тут прожить?

А как ваши старики выживают на полмиллиона в месяц? Справляются? Ограничивают себя, наверное?

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