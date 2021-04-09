Мнение: Неизвестный Нюрнберг

Новости образовании и просвещения.

Хуже всего осведомлена о Нюрнбергском процессе российская молодежь, почти половина опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет ничего не знают о нем, показал опрос SuperJob по заказу проекта РИА Новости "Нюрнберг. Начало мира".

По данным исследования, почти половина опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет (46%) ничего не знают о Нюрнбергском процессе, также не слышали об этом историческом факте и респонденты от 25 до 34 лет (31%), среди респондентов в возрастной категории от 35 до 44 лет доля неосведомленных меньше – 17%, а от 45 лет и старше – всего 5%.

Отмечается, что в категории 18-35-летних больше всего сомневающихся в необходимости популяризации темы Нюрнбергского трибунала – более 50% опрошенных этой возрастной категории не смогли ответить на вопрос "Достаточно ли сейчас информации о Нюрнбергском процессе?". Те, кому от 35 до 44 лет и от 45 и старше, сомневаются меньше – их 39% и 25% соответственно.

Как указано в исследовании, не смогли оценить идеологические последствия Международного трибунала в основном люди старшего поколения – 46% граждан в возрасте от 45 лет и старше и 37% опрошенных от 35 до 44 лет, также не знают, помог ли процесс в борьбе с фашизмом, 20% молодежи от 18 до 24 лет и от 25 до 34 лет.

https://ria.ru/20210409/nyurnberg-1727472470.html – цинк

Такая себе иллюстрация к диагнозу имени Мединского.

В России за 20 лет выросло поколение людей, которые абсолютно превратно представляют себе историю собственной страны. Они либо ничего не знают, или у них голова забита всякой чушью» (с) Мединский

—