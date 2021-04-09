Мнение: Обитабельная площадь, борщевичная Россия и кому выгодно глобальное потепление

1. Россия – самая большая страна на Земле, однако по версии авторов приложенной к посту карты, мы находимся лишь на 5-м месте в мире по размеру пригодного для человека ареала обитания. Нас обходят Бразилия (1-е место), США, Китай и даже Австралия:

https://vividmaps.com/largest-country-world/

Светло-зелёным обозначены территории, которые компьютерная модель посчитала подходящими для размещения городов-миллионников. Более тёмными оттенками – пригодные для городов-стотысячников и -десятитысячников, посёлков-тысячников и -сотников.

Бóльшая часть Сибири по мнению составителей этой карты для жизни совершенно непригодна.

Теперь к хорошим новостям. Во-первых, даже той обитабельной территории, которая у нас есть, нам более чем достаточно: у нас её почти столько же, сколько в Китае, и это при в 10 раз меньшем населении.

Во-вторых, обитабельность Санкт-Петербурга, Центральной и Южной России, большей части Поволжья, Средне-Южного Зауралья, а также района Хабаровска и Владивостока принципиально не отличается от обитабельности Западной Европы и Восточных США.

В-третьих, пригодность связана главным образом по средней температурой и количеством осадков: не должно быть слишком жарко, слишком холодно или слишком сухо. Однако такие широко доступные достижения техники, как кондиционер и центральное отопление, помогают серьёзно расширить фактические, а не теоретические границы обитаемой зоны.

2. Захват России борщевиками принимает поистине угрожающие масштабы. Этими коварными растительными монстрами засорено уже около трети сельхозземель в стране:

https://lenta.ru/articles/2021/04/05/brshvk/

…борщевик Сосновского стал настоящим бичом территорий России и бывших республик СССР. Сложнее всего приходится России: по разным оценкам, сейчас им заросло от 20 до 40 процентов сельскохозяйственных угодий в стране, теперь борщевик растет даже в Арктике.

Борщевик Сосновского очень опасен, каждый год от него страдают сотни россиян, десятки — попадают в больницы с сильнейшими поражениями кожи. Борщевик содержит фуранокумарины — вещества, резко повышающие чувствительность организма к ультрафиолетовому излучению. Самые сильные ожоги он вызывает при соприкосновении с кожными покровами в ясные солнечные дни. Но достаточно и непродолжительного и несильного облучения солнцем участка кожи, испачканного соком растения. Как правило, на пораженных участках кожи возникает ожог второй степени, особенно опасно попадание сока растения в глаза, это может закончиться слепотой. Чаще всего от борщевика страдают дети. Еще фуранокумарины стимулируют выработку гормона эстрогена, поэтому борщевиком нельзя кормить скот. У коров может пропасть молоко, развиться бесплодие. Выявлено и мутагенное воздействие сока борщевика: он способен вызывать грубые нарушения структуры хромосом, а также угнетает деление клеток.

Борщевик был предоставлен сам себе десятилетиями, и теперь оккупирует все большие территории страны. За ситуацией наблюдают и западные СМИ, сравнивая засилье борщевика в России с захватом страны ядовитыми пришельцами. Только в 2015 году он был официально признан сорняком и утратил статус сельскохозяйственной культуры. С тех пор в России с ним ведется борьба, но назвать ее активной пока нельзя. Недавно сообщество «Антиборщевик» показало карту распространения растения: сложнее всего ситуация складывается в Московской, Ленинградской, Ярославской и Нижегородской областях, а также в Татарстане:

https://antiborschevik.info/map/

Наследие неудачного эксперимента сталинских агрономов (которые занесли борщевик Сосновского в Центральную Россию с Кавказа) можно уже сравнивать по степени своей пакостности с последствиями Чернобыля. Люди и животные страдают от контактов с ядовитым сорняком, экология огромных территорий разрушается, а у нас даже до сих пор не приняли централизованной программы по всероссийской деборщевизации.

3. С 1962 по 2015 год производительность сельского хозяйства в мире увеличилась примерно в 2 раза (спасибо удобрениям, пестицидам, селекции и современным методам ирригации). Однако американские учёные подсчитали, что если бы не глобальное изменение климата (так теперь принято писать вместо глобального потепления), то продуктивность мирового с/х выросла бы ещё на 20%:

https://nplus1.ru/news/2021/04/07/agricultural-productivity-growth

Казалось бы, всё совершенно ясно: глобальное потепление – зло, стабильность климата – добро, а голосовать нужно за зелёных политиков.

Вот только есть пара нюансов.

Во-первых, к изменениям климата можно приспособиться: перейти на выращивание других культур, усилить меры по ирригации, построить теплицы и так далее. Конечно, на всё это требуется время, а задержки ведут к экономическим потерям. Но вообще-то климат на Земле постоянно меняется и не стоит на месте независимо от влияния человека, так что связанные с этим потери в любом случае неизбежны.

Во-вторых, в мире насчитывается по крайней мере 3 страны, где потепление не снизило, а наоборот, повысило рост продуктивности сельского хозяйства – это Канада, Украина и Россия. То есть, нам текущие климатические изменения очень даже выгодны. Зачем же с ними бороться?