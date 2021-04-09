 

Политические партии присоединились к работе общественных штабов перед выборами в Госдуму

09.04.2021, 22:08, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Представители общественных штабов и политических партий хотят сделать работу по контролю за голосованием на участках максимально прозрачной и независимой. Больше всего соглашений о сотрудничестве было заключено с “Единой Россией”, “Справедливой Россией” и ЛДПР. Принцип независимого наблюдения также поддерживают “Новые люди”, КПСС, “Партия пенсионеров” и “Партия Роста”.

Исполнительный директор Тамбовского отделения Ассоциации юристов России, эксперт Независимого Общественного Мониторинга Антон Бибаров-Государев рассказал, что следующим этапом совместной работы станет обучение наблюдателей. Они будут проходить образовательные семинары.

Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Хабаровском крае Андрей Белоглазов отметил, что необходимо подготовить как можно больше наблюдателей. Таким образом, результат на избирательных участках станет объективнее и понятнее для жителей регионов.

Белоглазов сообщил, что на предстоящие выборы в Государственную Думу планируется подготовить свыше трех тысяч независимых наблюдателей. Они будут не только следить за работой участков в день голосования, но и контролировать все предвыборные процедуры.

Стоит отметить, что, помимо политический партий, соглашения со штабами заключили общественные организации. Например, в Нижегородской области такие документы подписали более 90 организаций, а в Ямало-Ненецком автономном округе – свыше 30. И это не предел, сообщают региональные штабы.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

23.08 / Мировые СМИ о протестах и насилии силовиков в Беларуси

12.02 / Вдова Михаила Круга назвала его предсмертные слова

09.02 / Кремль ожидает, что петиция «Новой» привлечет внимание законодателей

06.08 / Медведев признал необходимость считаться c хабаровчанами

22.10 / На Дальнем Востоке разлились нефтепродукты

26.03 / Юные поклонницы «забросали» интимными фотографиями экс-солиста MBAND Анатолия Цоя

01.10 / Мнение: В 2% от победы

27.01 / Мнение: Поглощение парниковых газов лесами, самоуничтожение БиПи и неэкологичная арабская нефть

09.09 / «Дело профессоров»

20.01 / В Подмосковье сотрудники ДПС спасли провалившегося под лед мужчину

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика