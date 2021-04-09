 

Мнение: Фейсбук скорбит

09.04.2021, 21:52, Разное
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Моя лента в Фейсбуке сегодня забита сожалениями и соболезнованиями.

Владислав Иноземцев, известный экономист: Какая жалость! Боже, храни Королеву!!! (и парадное фото!)

Илья Переседов, известный блогер: Сегодня в мире стало заметно меньше мужества и достоинства. Баба Лиза, держись! (и опять же парадное фото)

И только старый приятель Митя Бергман, просто переводчик из Питера – тоже дает парадное фото, а под ним пишет: ПРОЩАЙ, СТАРЫЙ НАЦИСТ!

Браво, Митя.

Источник: Размышления вольного социолога



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