 

За что Долина на Валю напала? – Личное мнение

09.04.2021, 21:48, Разное
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На шоу Максима Галкина на юную тик-токершу Валю Карнавал напала старая эстрадница Лариса Долина.  


Фото: Соцсети

  Официальная версия причины возмущения Долиной: Валя не умеет, а, значит, и не должна петь.

 «Ты ни в одну ноту не попала!» — возмутилась «Песня года 82» и даже вознамерилась покинуть студию, оскорблённая в лучших песенных чувствах.

Повторю: так выглядит официальная, но крайне далёкая от правды версия расстройства Долиной.

Истинную причину агрессии старой эстрадницы вы можете лицезреть на фотографии выше.  

Да, вы всё правильно поняли: Валя молода, а Долина — нет, и последнюю это, как мне кажется, приводит в бешенство.  

Нет, не всех бабок бесят молодые прелестницы. Выходят из себя только те из них, которые отчаянно молодятся, как это и делает Лариса Долина.  


Фото: Соцсети

Запихнёт пожившее тулово в корсет, отполирует всю себя до неузнаваемости в фотошопе — и радуется, собирая «лайки» инстаграмных салатниц.


Лариса Долина в чужом и своём Инстаграме. Фото: Соцсети

Но наступает момент правды. Рано или поздно этот момент наступает всегда. И, в случае с Долиной, он выглядит так:


 Фото: Соцсети

И против такой правды нелепо молодящаяся старуха ничего противопоставить не может. Никакие пришитые волосики, блестящие микрошортики и наглый, пуленепробиваемый фотошоп не в состоянии конкурировать с подлинной, безапелляционной молодостью.

  И что остаётся расстроенной бабке с пигментными пятнами на морщинистом декольте? Правильно: возмутиться вокалом.  

Я не слышала, как поёт Валя Карнавал. Мне пофиг. У Долиной, может, и хороший вокал, но только это совершенно неважно. В 2021 году её ноты никому, кроме трёх с половиной вышивальщиц, не впёрлись.

 Так выглядит правда не только 2021 года, но и всех времён.

Старые пытаются заставить молодых играть по своим правилам, а молодые на них кладут болт. Ну, или упругие, красивые сиськи, как это делает Валя.

 Старые подражают молодым, как это делает Долина, зачем-то усаживаясь на стул пилоткой вперёд. Молодые над этим ржут и крутят пальцем у виска.  

Умные же сидят и за всем этим наблюдают, чем я, собственно, и занимаюсь. Ну, тоже ржу, если честно.

Долина — не легенда и никогда ею не была. Вале не нужен вокал, а вот её сиськи, в отличие от вокала Ларисы Витальевны, миру очень даже нужны.

Пока нужны. До поры до времени. Так было и так будет, пока живо человечество.

Вывод: молодые сиськи рулят. На том, собственно, и держится род человеческий.  

Бабушки, а вот вы засуньте свои дряблые перси обратно: поглубже в лифчик. И это: когда сидите, ноги всё-таки держите вместе.   Неприятно смотреть. Ну, правда.

Согласны?

Источник: Лена Миро



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