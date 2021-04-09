“Могут всплыть на Украине”: Российский эксперт рассказал о возможной ближайшей стратегии Пентагона

Российский политэксперт Евгений Сатановский недавно дал интервью одному из отечественных изданий, в котором порассуждал о вероятных планах руководства Вооруженных сил США после вывода части войск из Персидского залива. По мнению специалиста, Пентагон может увеличить свое представительство на западных границах РФ.

Аналитик отметил, что администрация нового президента Джо Байдена в последнее время несколько сменила курс внешней политики, касающийся Ирана. Такую тенденцию подтверждает недавнее снижение численности американского военного контингента на территории Саудовской Аравии. Так, из 90 тысяч солдат, направленных в этот регион Азии при Дональде Трампе, сейчас осталось почти вполовину меньше – лишь 50 тысяч. В то же время, по мнению Евгения Сатановского, политический курс, характерный для правления экс-президента Барака Обамы, может не сулить ничего хорошего ни России, ни её соседу Китаю. Очевидно, что войска Пентагона, высвобожденные с территорий, близких к Ирану, в скором времени могут быть переброшены в какую-либо другую точку планеты. “Они, к примеру, вполне могут всплыть где-то на Украине, тем более, что в этом регионе на ближайшее будущее запланированы масштабные маневры Североатлантического альянса”, – подытожил эксперт.

Не обошел стороной Сатановский и украинскую сторону: по его мнению, власти этого соседнего с РФ государства не преминут возможностью, воспользовавшись поддержкой США, создать провокационную ситуацию на Донбассе с целью вовлечения РФ в конфликт. Об этом пишет Политэксперт.